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Грандиозные салюты впервые за несколько лет прогремят в Барнауле на 9 Мая

Фейерверки запустят во всех районах краевой столицы

05 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru
Салют / Фото: amic.ru

В День Победы праздничные фейерверки прогремят во всех районах Барнаула. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно афише мероприятий на 9 мая, кульминацией вечера станет грандиозный салют, который в 22:00 прогремит на площади Сахарова. Отметим, что это первый за два года праздничный фейерверк в краевой столице: в последний раз его запускали на День города, в августе 2023-го.

Кроме того, местами проведения салютов в Барнауле станут следующие локации:

  • Индустриальный район – парк "Лесная сказка";
  • Центральный район – площадь перед ДК "Южный";
  • Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;
  • Ленинский район – парк "Арлекино".

Согласно данным сайта госзакупок, в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.

Напомним, в Алтайском крае впервые за несколько лет также пройдет шествие "Бессмертного полка". Глава региона Виктор Томенко отметил, что сейчас власти ведут внимательную подготовку к акции, в которой обычно участвуют тысячи жителей края. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы  "Бессмертный полк" и множество других мероприятий, организуемых ко Дню Победы, прошли с соблюдением всех требований безопасности.

Томенко: в Алтайском крае пройдет шествие "Бессмертного полка"

Сейчас идет внимательная подготовка к этому мероприятию
НОВОСТИОбщество
Барнаул праздники День Победы салют майские праздники
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Комментарии 5

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оо

13:21:49 05-05-2025

В центре не будет(( А раньше всегда был..

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Гость

13:53:47 05-05-2025

оо (13:21:49 05-05-2025) В центре не будет(( А раньше всегда был..... который в 22:00 прогремит на площади Сахарова

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Гость

14:25:13 05-05-2025

оо (13:21:49 05-05-2025) В центре не будет(( А раньше всегда был..... Лишь бы ляпнуть..........

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3453454

14:41:48 05-05-2025

Почему разрешили салюты? Что-то поменялось в этом году по сравнению с прошлыми годами? Нет. Разве не лучше потратить эти деньги на помощь нашим? В прошлые годы перестали транжирить деньги на бесполезное бабахало - почему в этом году иначе? Нужно разобраться. Праздник праздником, но лучше потратить деньги на нужное, а не на бабахи.

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Musik

09:37:55 06-05-2025

3453454 (14:41:48 05-05-2025) Почему разрешили салюты? Что-то поменялось в этом году по ср... купил пивасика - переведи 10% на.

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