Грандиозные салюты впервые за несколько лет прогремят в Барнауле на 9 Мая

Фейерверки запустят во всех районах краевой столицы

05 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru

В День Победы праздничные фейерверки прогремят во всех районах Барнаула. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно афише мероприятий на 9 мая, кульминацией вечера станет грандиозный салют, который в 22:00 прогремит на площади Сахарова. Отметим, что это первый за два года праздничный фейерверк в краевой столице: в последний раз его запускали на День города, в августе 2023-го.

Кроме того, местами проведения салютов в Барнауле станут следующие локации:

Индустриальный район – парк "Лесная сказка";

Центральный район – площадь перед ДК "Южный";

Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;

Ленинский район – парк "Арлекино".

Согласно данным сайта госзакупок, в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.

Напомним, в Алтайском крае впервые за несколько лет также пройдет шествие "Бессмертного полка". Глава региона Виктор Томенко отметил, что сейчас власти ведут внимательную подготовку к акции, в которой обычно участвуют тысячи жителей края. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы "Бессмертный полк" и множество других мероприятий, организуемых ко Дню Победы, прошли с соблюдением всех требований безопасности.