Грандиозные салюты впервые за несколько лет прогремят в Барнауле на 9 Мая
Фейерверки запустят во всех районах краевой столицы
05 мая 2025, 12:20, ИА Амител
В День Победы праздничные фейерверки прогремят во всех районах Барнаула. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно афише мероприятий на 9 мая, кульминацией вечера станет грандиозный салют, который в 22:00 прогремит на площади Сахарова. Отметим, что это первый за два года праздничный фейерверк в краевой столице: в последний раз его запускали на День города, в августе 2023-го.
Кроме того, местами проведения салютов в Барнауле станут следующие локации:
- Индустриальный район – парк "Лесная сказка";
- Центральный район – площадь перед ДК "Южный";
- Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;
- Ленинский район – парк "Арлекино".
Согласно данным сайта госзакупок, в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.
Напомним, в Алтайском крае впервые за несколько лет также пройдет шествие "Бессмертного полка". Глава региона Виктор Томенко отметил, что сейчас власти ведут внимательную подготовку к акции, в которой обычно участвуют тысячи жителей края. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы "Бессмертный полк" и множество других мероприятий, организуемых ко Дню Победы, прошли с соблюдением всех требований безопасности.
13:21:49 05-05-2025
В центре не будет(( А раньше всегда был..
13:53:47 05-05-2025
оо (13:21:49 05-05-2025) В центре не будет(( А раньше всегда был..... который в 22:00 прогремит на площади Сахарова
14:25:13 05-05-2025
оо (13:21:49 05-05-2025) В центре не будет(( А раньше всегда был..... Лишь бы ляпнуть..........
14:41:48 05-05-2025
Почему разрешили салюты? Что-то поменялось в этом году по сравнению с прошлыми годами? Нет. Разве не лучше потратить эти деньги на помощь нашим? В прошлые годы перестали транжирить деньги на бесполезное бабахало - почему в этом году иначе? Нужно разобраться. Праздник праздником, но лучше потратить деньги на нужное, а не на бабахи.
09:37:55 06-05-2025
3453454 (14:41:48 05-05-2025) Почему разрешили салюты? Что-то поменялось в этом году по ср... купил пивасика - переведи 10% на.