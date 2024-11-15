В Барнауле днем 15 ноября убирают снег 78 машин
Чистят дороги, тротуары и подходы к пешеходным переходам
15 ноября 2024, 12:30, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле днем 15 ноября снег с улиц города убирают 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Снег вывозят с проезжих частей, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, а также обрабатывают поверхности противогололедными материалами.
Эти работы проходят во всех районах города.
По прогнозу, 15 ноября в Барнауле будет до 4 градусов мороза. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
12:48:12 15-11-2024
Все работы на Ленинском проспекте , а улицу Тихонова, где ходят школьники, инвалиды не чистят
14:36:21 15-11-2024
А почему только 78? Если мне не изменяет память, то за последнее время снегоуборочный парк нарастили до чуть меньше чем 300 единиц техники.