В Барнауле днем 15 ноября убирают снег 78 машин

Чистят дороги, тротуары и подходы к пешеходным переходам

15 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 15 ноября снег с улиц города убирают 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Снег вывозят с проезжих частей, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, а также обрабатывают поверхности противогололедными материалами.

Эти работы проходят во всех районах города.

По прогнозу, 15 ноября в Барнауле будет до 4 градусов мороза. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.