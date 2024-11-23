Снег в Барнауле днем 23 ноября убирают 65 машин
Работы проводят в том числе на тротуарах и остановках
23 ноября 2024, 11:53, ИА Амител
Фото: Egor Litvinov / unsplash.com
В Барнауле днем 23 ноября снег на улицах убирают 65 единиц техники и 110 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Работы проводят в том числе на тротуарах, подходах к пешеходным переходам и остановках общественного транспорта.
Дорожники вывозят снег и посыпают поверхности противогололедными материалами.
По прогнозу синоптиков, 23 ноября в Барнауле будет от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
19:55:57 23-11-2024
Интересно... Если перед отвалами поставить камеры и вести учёт машин. Фальсификация составит больше 70 процентов вашей работы или нет? Лучше не пишите сюда больше....
21:57:50 23-11-2024
стоял ждал детей с автобусом, видел 9 штук!! сновали туда сюда, по Ленина в Районе СЗ