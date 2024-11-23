Снег в Барнауле днем 23 ноября убирают 65 машин

Работы проводят в том числе на тротуарах и остановках

23 ноября 2024, 11:53, ИА Амител

Фото: Egor Litvinov / unsplash.com

В Барнауле днем 23 ноября снег на улицах убирают 65 единиц техники и 110 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Работы проводят в том числе на тротуарах, подходах к пешеходным переходам и остановках общественного транспорта.

Дорожники вывозят снег и посыпают поверхности противогололедными материалами.

По прогнозу синоптиков, 23 ноября в Барнауле будет от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.