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Снег в Барнауле днем 23 ноября убирают 65 машин

Работы проводят в том числе на тротуарах и остановках

23 ноября 2024, 11:53, ИА Амител

Фото: Egor Litvinov / unsplash.com
Фото: Egor Litvinov / unsplash.com

В Барнауле днем 23 ноября снег на улицах убирают 65 единиц техники и 110 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Работы проводят в том числе на тротуарах, подходах к пешеходным переходам и остановках общественного транспорта.

Дорожники вывозят снег и посыпают поверхности противогололедными материалами. 

По прогнозу синоптиков, 23 ноября в Барнауле будет от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 2

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Кокос

19:55:57 23-11-2024

Интересно... Если перед отвалами поставить камеры и вести учёт машин. Фальсификация составит больше 70 процентов вашей работы или нет? Лучше не пишите сюда больше....

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Гость

21:57:50 23-11-2024

стоял ждал детей с автобусом, видел 9 штук!! сновали туда сюда, по Ленина в Районе СЗ

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