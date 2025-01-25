В Барнауле днем 25 января снег убирают 49 машин

Снегопадов в этот день в городе не ожидается

25 января 2025, 11:55, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 25 января в уборке снега задействовали 101 дорожного рабочего и 49 единиц техники, сообщили в мэрии.

Они очищают и обрабатывают ото льда в том числе тротуары, подходы к пешеходным переходам и площадки остановочных павильонов.

В администрации подчеркнули, что основные работы по уборке и вывозу снега с улиц осуществляют в ночное время. В ночь на 25 января задействовали 78 машин, вывезли более трех тысяч кубометров снега.

Водителей попросили не парковать машины вдоль проезжей части в темное время суток, чтобы техника беспрепятственно чистила дороги.

По прогнозу, днем 25 января в Барнауле будет -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.