В Барнауле днем 25 января снег убирают 49 машин
Снегопадов в этот день в городе не ожидается
25 января 2025, 11:55, ИА Амител
В Барнауле днем 25 января в уборке снега задействовали 101 дорожного рабочего и 49 единиц техники, сообщили в мэрии.
Они очищают и обрабатывают ото льда в том числе тротуары, подходы к пешеходным переходам и площадки остановочных павильонов.
В администрации подчеркнули, что основные работы по уборке и вывозу снега с улиц осуществляют в ночное время. В ночь на 25 января задействовали 78 машин, вывезли более трех тысяч кубометров снега.
Водителей попросили не парковать машины вдоль проезжей части в темное время суток, чтобы техника беспрепятственно чистила дороги.
По прогнозу, днем 25 января в Барнауле будет -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
13:27:59 25-01-2025
В выходные могли бы и больше убирать. Взяли моду сваливать снег в кучи на обочинах и не вывозить. Мотом это до лета почти стоит и с песком на дорогу, потом пыль