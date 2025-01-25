Слабые метели местами "пробегут" по Алтайскому краю 25 января

Местами температура опустится до -22 градусов

25 января 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно. Зима / Фото: amic.ru

Местами до -17...-22 градусов опустится температура в Алтайском крае днем 25 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -11...-16 градусов. Преимущественно без осадков, однако по северу местами обещают небольшой снег и слабые метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -13...-15 градусов. Также преимущественно без осадков, а дороги местами скует гололедица.

Ветер также юго-западный, 4-9 м/с.