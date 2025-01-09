В Барнауле днем 9 января снег убирают 79 машин

Дорожники трудятся в том числе на тротуарах и подходах к пешеходным переходам

09 января 2025, 15:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 121 дорожный рабочий и 79 машин "Автодорстроя" днем 9 января очищают улицы города от снега и наледи, сообщили в мэрии.

Тротуары и подходы к пешеходным переходам чистят на проспектах Комсомольском, Красноармейском, Строителей и Энергетиков, а также на улицах Шукшина, Солнечная Поляна, Гущина и многих других.

Тем временем снег вывозят с улиц Эмилии Алексеевой, Балтийской, Павловского тракта, центральных проспектов и других участков.

По прогнозу, во второй половине дня 9 января в Барнауле выпадет небольшой снег. Еще сильнее погода ухудшится 10-го числа.