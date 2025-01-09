В Барнауле днем 9 января снег убирают 79 машин
Дорожники трудятся в том числе на тротуарах и подходах к пешеходным переходам
09 января 2025, 15:15, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 121 дорожный рабочий и 79 машин "Автодорстроя" днем 9 января очищают улицы города от снега и наледи, сообщили в мэрии.
Тротуары и подходы к пешеходным переходам чистят на проспектах Комсомольском, Красноармейском, Строителей и Энергетиков, а также на улицах Шукшина, Солнечная Поляна, Гущина и многих других.
Тем временем снег вывозят с улиц Эмилии Алексеевой, Балтийской, Павловского тракта, центральных проспектов и других участков.
По прогнозу, во второй половине дня 9 января в Барнауле выпадет небольшой снег. Еще сильнее погода ухудшится 10-го числа.
09:02:32 10-01-2025
Лучше бы ночью убирали. Утром невозможно идти на работу.На Калина четная сторона как всегда в ж... . Мэр нечего спать по утрам. В 5 подьем и обьезд по улицам. Хороший хозяин у себя в доме уже все почистил. А у насв даже в центре проехались по Лен нскому завалили все остановки. Как хочешь пролазь через сугробы. Воды нет, дорог нет, транспорта нет, а мэр спит спокойно. И нам этого хозяйственника снова мэром назначат?
10:01:44 10-01-2025
пр опарковки прям в точку. по пояс буераки наваливают. люди чтобы выехать боратно на одрогу вываливают. и толку от такой сичтки? почему парковки все загребают? должен ехать второй трактор и прочищать въезды на парковки которые первый трактор забарикодировал!