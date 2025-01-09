Снег, метели. О погоде в Алтайском крае 9 января
По западу местами порывы до 17 м/с
09 января 2025, 06:00, ИА Амител
Погода на этой неделе в Алтайском крае будет не самой приятной / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, по западу местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от -9 до -11 градусов. Во второй половине дня небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
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