В Барнауле до 11 апреля перекроют проезд по переулку Геблера
На одном из перекрестков будут перекладывать участок канализации
27 марта 2025, 17:14, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Барнауле перекроют проезд по переулку Геблера в районе пересечения с улицей Мерзликина, сообщает мэрия.
Ограничение введут с 20:00 27 марта до 20:00 11 апреля. Причина временных неудобств – перекладка участка канализации.
Водителей просят быть внимательными и по возможности планировать поездки заранее. Схемы объезда будут указаны на дорожных знаках.
Напомним, что с 7 апреля по 6 мая в Алтайском крае введут ограничения на проезд грузовиков почти на 300 дорогах.
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