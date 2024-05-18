В Заринске двое детей спасены при пожаре в девятиэтажном доме
В здании горел мусор в мусоропроводе
18 мая 2024, 09:20, ИА Амител
Спасение человека при пожаре в Заринске / Фото: МЧС Алтайского края
В Заринске при пожаре в девятиэтажке спасли двоих детей, еще 20 человек вышли на свежий воздух самостоятельно, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился поздним вечером 17 мая на улице Союза Республик. На месте работали 14 специалистов на шести пожарных машинах.
"Пожар оперативно ликвидирован, горел мусор в мусоропроводе. Пострадавших нет", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Барнауле при пожаре в частном доме погибла женщина и ее пятилетняя дочь. Сожитель с травмами был доставлен в реанимацию.
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