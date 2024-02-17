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В Барнауле эвакуировали посетителей ТРЦ Galaxy

По словам очевидцев, в здании произошло задымление

17 февраля 2024, 15:33, ИА Амител

Эвакуация посетителей в ТРЦ Galaxy / Кадр: "В курсе 22"
Эвакуация посетителей в ТРЦ Galaxy / Кадр: "В курсе 22"

В барнаульском ТРЦ Galaxy днем 17 февраля сработала пожарная тревога.

Как сообщила нашему агентству очевидица, из здания эвакуировали всех посетителей. "Задымление где-то", – добавила она.

"Катунь 24" пишет, что "что-то загорелось на крыше, однако пожар уже потушили". А сообщество "В курсе 22" опубликовало кадры с места событий:

Добавим, что в ТРЦ Galaxy сегодня прибыл стилист и телеведущий Александр Рогов.

Обновлено в 18:03. Как уточнили в МЧС Алтайского края, сигнализация сработала из-за сбоя в программном обеспечении. Возгорания не было. 

Барнаул торговые центры

Комментарии 3

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Гость

16:00:38 17-02-2024

Рогов плойку включенную оставил

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Гость

18:10:25 17-02-2024

Гость (16:00:38 17-02-2024) Рогов плойку включенную оставил... скорее народ, собравшийся на его мероприятие, не за тех приняли.

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Гость

17:53:11 17-02-2024

Девки от счастья задымились.

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