В Барнауле эвакуировали посетителей ТРЦ Galaxy
По словам очевидцев, в здании произошло задымление
17 февраля 2024, 15:33, ИА Амител
Эвакуация посетителей в ТРЦ Galaxy / Кадр: "В курсе 22"
В барнаульском ТРЦ Galaxy днем 17 февраля сработала пожарная тревога.
Как сообщила нашему агентству очевидица, из здания эвакуировали всех посетителей. "Задымление где-то", – добавила она.
"Катунь 24" пишет, что "что-то загорелось на крыше, однако пожар уже потушили". А сообщество "В курсе 22" опубликовало кадры с места событий:
Добавим, что в ТРЦ Galaxy сегодня прибыл стилист и телеведущий Александр Рогов.
Обновлено в 18:03. Как уточнили в МЧС Алтайского края, сигнализация сработала из-за сбоя в программном обеспечении. Возгорания не было.
16:00:38 17-02-2024
Рогов плойку включенную оставил
18:10:25 17-02-2024
Гость (16:00:38 17-02-2024) Рогов плойку включенную оставил... скорее народ, собравшийся на его мероприятие, не за тех приняли.
17:53:11 17-02-2024
Девки от счастья задымились.