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В Барнауле готовятся к закупке материалов для трамвайных путей на будущем мосту

Рабочие продолжают подготавливать основание для опор

01 марта 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"
Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" готовится к закупке материалов для будущих трамвайных путей на путепроводе у Нового рынка, сообщает мэрия.

"Подрядчик прорабатывает вопрос по закупке материалов для будущих трамвайных путей. К решению вопроса приступили заранее, так как поставка занимает долгое время", – отметили в пресс-службе.

Тем временем строители продолжают подготавливать основание для возведения будущих опор большого путепровода.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта моста на Новом рынке могут сократиться. Этот вопрос городские власти и подрядчик рассмотрят, когда рабочие приступят к устройству пролётов на объекте.

Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 7

  • Рассказ из серии - "А на днях мне муж сказал, что у нас будет ребёнок"
    01 марта, Гость   Ответить
  • Вчера там пешком шёл,какие то автобочки заезжают по Кулагина и чуть ли не давят людей,которые,опять же идут по Кулагина,а где им ещё ходить? Это считается нормальная организация движения?То есть строители считают,что они дело делают,а люди так,нас-но?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Мне только одному интересно,зачем бетонный мост меняют на железный,чтобы он заржавел и бесконечно выделяли деньги на его зашкуривание и покраску,соответственно с частичной остановкой движения?Он уже ржавый, кусочками лежит!
    01 марта, Гость   Ответить
  • это позорище, власть бездарная и вороватая. затеять ремонт главной магистрали города наплевав на последствия. уверен и заключение о состоянии старого путепровода было сфабриковано с оценкой непригодности к дальнейшей эксплуатации. проезжал вот по отремонтированному старому мосту через Обь, металлоконструкции недавно отремонтированные уже ржавеют, а такие средства ввалили.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Не помните, сколько стонов было по поводу расширения Попова от Власихинской до Трактовой? ну вот. Есть граждане, которым всегда и всё не так. а теперь спокойно ездят без вечных пробок на этом участке.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, сейчас путепроводы (мосты) из бетона практически не делают, за исключением маленьких мостиков. (Это гораздо практичнее бетона)
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в каком месте?вы это китайцам расскажите,с их многоуровневыми развязками полностью из бетона! Бетон ,самое практичное решение,если это не распил.
    05 марта, Гость   Ответить
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