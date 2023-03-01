В Барнауле готовятся к закупке материалов для трамвайных путей на будущем мосту

Рабочие продолжают подготавливать основание для опор

01 марта 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" готовится к закупке материалов для будущих трамвайных путей на путепроводе у Нового рынка, сообщает мэрия.

"Подрядчик прорабатывает вопрос по закупке материалов для будущих трамвайных путей. К решению вопроса приступили заранее, так как поставка занимает долгое время", – отметили в пресс-службе.

Тем временем строители продолжают подготавливать основание для возведения будущих опор большого путепровода.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта моста на Новом рынке могут сократиться. Этот вопрос городские власти и подрядчик рассмотрят, когда рабочие приступят к устройству пролётов на объекте.