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В Барнауле грузовик сбил 13-летнего мальчика на "пешеходнике"

Водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода

25 марта 2025, 17:36, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле на улице Челюскинцев, в районе дома № 33, водитель грузовика сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщает "В курсе 22", об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ГАЗ-330202, двигаясь в сторону улицы Гоголя, нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу.

В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили в городскую больницу № 1.

"Госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении.

Ранее в краевой столице 71-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Outlander сбила подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

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Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

17:55:16 25-03-2025

И знаки висят, и видимость отличная. Но нет, человека заметить не могут. Может быть, слепой?

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Гость

18:19:55 25-03-2025

Гость (17:55:16 25-03-2025) И знаки висят, и видимость отличная. Но нет, человека замети... Парень получается вообще Газель не увидел

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Гость

18:56:53 25-03-2025

Гость (17:55:16 25-03-2025) И знаки висят, и видимость отличная. Но нет, человека замети...
Там вечная проблема, колодцы на дороге один на одном в шахматном порядке и полупровалившемся либо кочкообразном состоянии, водители в попытках объехать их шарахаются на дороге. Состояние дороги тоже влияет на БДД. Но это так, из накипевшего, отступление никак не оправдывающее водителя. Пешеходов, передвигающихся по ПДД, нужно видеть и пропускать.

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Гость

06:34:33 26-03-2025

Гость (18:56:53 25-03-2025) Там вечная проблема, колодцы на дороге один на одном в ш... достала уже эта проблема люков, которые сделаны настолько "как попало", что уже слов нет, казалось бы, тротуары есть, не узкие, но, лепят именно на саму дорогу, зачем???

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Гость

19:20:10 25-03-2025

Гость (17:55:16 25-03-2025) И знаки висят, и видимость отличная. Но нет, человека замети... Вы про мальчика, который не заметил грузовик, который на него едет?

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Гость

19:55:30 25-03-2025

Гость (17:55:16 25-03-2025) И знаки висят, и видимость отличная. Но нет, человека замети... раз не видит, то и прав не должно у него быть. Причем навсегда надо лишать за пешеходник.

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Гость

20:59:01 25-03-2025

Гость (19:55:30 25-03-2025) раз не видит, то и прав не должно у него быть. Причем навсе... будет ездить без прав. И тебя на капоте прокатит, если рот разевать на пешеходнике будешь

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