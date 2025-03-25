В Барнауле грузовик сбил 13-летнего мальчика на "пешеходнике"

Водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода

25 марта 2025, 17:36, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле на улице Челюскинцев, в районе дома № 33, водитель грузовика сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщает "В курсе 22", об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ГАЗ-330202, двигаясь в сторону улицы Гоголя, нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу.

В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили в городскую больницу № 1.

"Госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении.

Ранее в краевой столице 71-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Outlander сбила подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.