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В Рубцовске осудили парня, на большой скорости сбившего насмерть девушку на переходе

Молодого человека признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека

25 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Рубцовский городской суд приговорил к семи годам шести месяцам 23-летнего местного жителя, который осенью 2024 года на большой скорости насмерть сбил 19-летнюю девушку, сообщает алтайская прокуратура. 

24 октября водитель BMW 525 насмерть сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара она отлетела на значительное расстояние, а автомобиль, проехав несколько метров, остановился. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.

"Подсудимый, не имея прав, передвигался на автомобиле по проезжей части улицы Комсомольской со скоростью около 97 км/ч. Не приняв мер к снижению скорости допустил наезд на девушку", – рассказали в прокуратуре.

Молодого человека признали виновным в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека". Суд отправил его в исправительную колонию общего режима на семь лет шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что после ДТП суд отправил рубцовчанина под домашний арест. В ответ на это прокуратура внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд оставил молодого человека под домашним арестом.

ДТП Рубцовск суд

Комментарии 3

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Гость

17:21:53 25-03-2025

Мажор думал, что ему все дозволено на земле....

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Гость

18:08:01 25-03-2025

Ну отсидит он 3 года и выйдет по УДО

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Гость

18:44:27 25-03-2025

Гость (17:21:53 25-03-2025) Мажор думал, что ему все дозволено на земле.......
Так мало дали, как Ефремову, всего 7.5. И отпустят так же по УДО через 3 года.

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