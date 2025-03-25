В Рубцовске осудили парня, на большой скорости сбившего насмерть девушку на переходе
Молодого человека признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека
25 марта 2025, 17:15, ИА Амител
Рубцовский городской суд приговорил к семи годам шести месяцам 23-летнего местного жителя, который осенью 2024 года на большой скорости насмерть сбил 19-летнюю девушку, сообщает алтайская прокуратура.
24 октября водитель BMW 525 насмерть сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара она отлетела на значительное расстояние, а автомобиль, проехав несколько метров, остановился. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.
"Подсудимый, не имея прав, передвигался на автомобиле по проезжей части улицы Комсомольской со скоростью около 97 км/ч. Не приняв мер к снижению скорости допустил наезд на девушку", – рассказали в прокуратуре.
Молодого человека признали виновным в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека". Суд отправил его в исправительную колонию общего режима на семь лет шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что после ДТП суд отправил рубцовчанина под домашний арест. В ответ на это прокуратура внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд оставил молодого человека под домашним арестом.
17:21:53 25-03-2025
Мажор думал, что ему все дозволено на земле....
18:08:01 25-03-2025
Ну отсидит он 3 года и выйдет по УДО
18:44:27 25-03-2025
Гость (17:21:53 25-03-2025) Мажор думал, что ему все дозволено на земле.......
Так мало дали, как Ефремову, всего 7.5. И отпустят так же по УДО через 3 года.