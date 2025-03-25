В Рубцовске осудили парня, на большой скорости сбившего насмерть девушку на переходе

Молодого человека признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека

25 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Рубцовский городской суд приговорил к семи годам шести месяцам 23-летнего местного жителя, который осенью 2024 года на большой скорости насмерть сбил 19-летнюю девушку, сообщает алтайская прокуратура.

24 октября водитель BMW 525 насмерть сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара она отлетела на значительное расстояние, а автомобиль, проехав несколько метров, остановился. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.

"Подсудимый, не имея прав, передвигался на автомобиле по проезжей части улицы Комсомольской со скоростью около 97 км/ч. Не приняв мер к снижению скорости допустил наезд на девушку", – рассказали в прокуратуре.

Молодого человека признали виновным в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека". Суд отправил его в исправительную колонию общего режима на семь лет шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что после ДТП суд отправил рубцовчанина под домашний арест. В ответ на это прокуратура внесла апелляционное представление, требуя удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд оставил молодого человека под домашним арестом.