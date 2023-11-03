Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП со скорой на Алтае

Двух человек госпитализировали в ЦРБ Славгорода

03 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Состояние двух человек, госпитализированных после ДТП со скорой, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Напомним, авария произошла ночью 3 ноября в районе села Гальбштадт в Немецком национальном районе. На месте погибли пациентка и водитель скорой, еще двое человек пострадали.

"Фельдшер и девушка, сопровождавшая пациентку, были госпитализированы в ЦРБ Славгорода. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes-Benz Actros выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело.