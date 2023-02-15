Предприятиям краевой столицы рекомендовали сократить выбросы в атмосферу

15 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле и Бийске продлили режим "чёрного неба", следует из объявления на сайте Гидрометцентра Алтайского края.

Первоначально соответствующее положение объявлялось с 14 по 15 февраля. Теперь же оно будет действовать до 17-го числа.

"В период с 15:00 15 февраля до 15:00 17 февраля на территории Барнаула и Бийска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей первой степени опасности", – говорится в сообщении.

В мэрии краевой столицы отметили, что рекомендовали предприятиям сократить выбросы в атмосферу.

Подробнее о том, что такое режим "чёрного неба" и чем он опасен, – в материале amic.ru.