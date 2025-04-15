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В Барнауле ищут доброжелательного стоматолога за 450 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты с заработком от 100 тысяч рублей

15 апреля 2025, 13:42, ИА Амител

Доброжелательный стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Доброжелательный стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за апрель и собрал лучшие предложения.

"В Барнауле в апреле самая высокая зарплата предлагается стоматологу-имплантологу – от 450 тысяч рублей в месяц. Ищут ответственного и доброжелательного специалиста с высшим медицинским образованием и опытом работы от пяти лет, включая навыки работы с имплантацией, пластикой слизистой и зубосохраняющими операциями. Сотруднику предоставят комфортные условия труда, регулярное обучение и высокий поток пациентов. Официальное трудоустройство и помощь с переездом из других регионов", – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что на втором месте по уровню дохода – вакансия машиниста электровоза/тепловоза с зарплатой от 150 тысяч до 170 тысяч рублей, которого искали еще в ноябре 2024 года.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

Барнаул Работа вакансии

Комментарии 3

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Гость

13:54:54 15-04-2025

не экономика, а урод.
не нормально, когда такси и доставка стоят как дипломированный специалист.
и ненормально, что скороу зубы в ипотеку лечить будут.

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Гость

14:14:18 15-04-2025

Я очень доброжелателен. Но, увы, не стоматолог. ))))))) Пусть меня научат, готов всем менять зубы за такие деньги.

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Гость

17:16:42 15-04-2025

Ещё бы он был чистоплотен, а не как сейчас - по телефону поговорил, покурил, все дверные ручки обхватал и в рот лезет

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