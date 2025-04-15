В Барнауле ищут доброжелательного стоматолога за 450 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий
В список попали специалисты с заработком от 100 тысяч рублей
15 апреля 2025, 13:42, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за апрель и собрал лучшие предложения.
"В Барнауле в апреле самая высокая зарплата предлагается стоматологу-имплантологу – от 450 тысяч рублей в месяц. Ищут ответственного и доброжелательного специалиста с высшим медицинским образованием и опытом работы от пяти лет, включая навыки работы с имплантацией, пластикой слизистой и зубосохраняющими операциями. Сотруднику предоставят комфортные условия труда, регулярное обучение и высокий поток пациентов. Официальное трудоустройство и помощь с переездом из других регионов", – говорится в исследовании.
Стоит отметить, что на втором месте по уровню дохода – вакансия машиниста электровоза/тепловоза с зарплатой от 150 тысяч до 170 тысяч рублей, которого искали еще в ноябре 2024 года.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- врач стоматолог-имплантолог – от 450 тысяч рублей;
- машинист электровоза – от 150 тысяч до 170 тысяч рублей;
- менеджер по продажам В2В (услуги связи) – 112 тысяч рублей;
- оператор экскаватора-погрузчика – от 100 тысяч рублей;
- производитель работ – от 100 тысяч рублей.
13:54:54 15-04-2025
не экономика, а урод.
не нормально, когда такси и доставка стоят как дипломированный специалист.
и ненормально, что скороу зубы в ипотеку лечить будут.
14:14:18 15-04-2025
Я очень доброжелателен. Но, увы, не стоматолог. ))))))) Пусть меня научат, готов всем менять зубы за такие деньги.
17:16:42 15-04-2025
Ещё бы он был чистоплотен, а не как сейчас - по телефону поговорил, покурил, все дверные ручки обхватал и в рот лезет