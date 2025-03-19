В Барнауле ищут электромонтажника без опыта на стройку. Топ "дорогих" вакансий

В список попали вакансии с заработком от 70 до 120 тысяч рублей

19 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Электромонтажник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле электромонтажник может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии за март 2025 года и отобрал лучшие предложения.

"Замыкает пятерку топовых предложений марта вакансия электромонтажника с зарплатой от 70 до 100 тыс. рублей. Опыт не требуется, предусмотрено обучение. Работа на строительных объектах Барнаула, без командировок. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильные выплаты", – говорится в исследовании.

Самая высокая зарплата предлагается трактористу (Caterpillar 434F) – от 100 тыс. рублей в месяц. Работа без разъездов, оплата 5 тыс. рублей за смену, оформление по ТК РФ. Требуется опыт от одного года и права категории C. Возможность предоставления жилья обсуждается.

На втором месте по уровню дохода – электромонтажник с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц. Работа связана с монтажом уличного освещения и электрооборудования, возможны командировки. Требуется опыт от одного года, любой разряд. Оплата сдельная, при наличии опыта – повышенный процент.

Третью строчку занимает сварщик на полуавтомате с зарплатой от 80 до 120 тыс. рублей в месяц. Работа в Барнауле, график 5/2, смены до 12 часов. Оплата дважды в месяц, есть корпоративный транспорт. Требуется опыт от одного года.

На четвертом месте вакансия технолога молочного направления с зарплатой от 80 тыс. рублей. В обязанности входит разработка рецептур, консультации клиентов и продвижение продукции. Требуются профильное образование и опыт от трех лет в молочном производстве. Официальное оформление, премии и корпоративное обучение.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений: