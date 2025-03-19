В Барнауле ищут электромонтажника без опыта на стройку. Топ "дорогих" вакансий
В список попали вакансии с заработком от 70 до 120 тысяч рублей
19 марта 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле электромонтажник может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии за март 2025 года и отобрал лучшие предложения.
"Замыкает пятерку топовых предложений марта вакансия электромонтажника с зарплатой от 70 до 100 тыс. рублей. Опыт не требуется, предусмотрено обучение. Работа на строительных объектах Барнаула, без командировок. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильные выплаты", – говорится в исследовании.
Самая высокая зарплата предлагается трактористу (Caterpillar 434F) – от 100 тыс. рублей в месяц. Работа без разъездов, оплата 5 тыс. рублей за смену, оформление по ТК РФ. Требуется опыт от одного года и права категории C. Возможность предоставления жилья обсуждается.
На втором месте по уровню дохода – электромонтажник с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц. Работа связана с монтажом уличного освещения и электрооборудования, возможны командировки. Требуется опыт от одного года, любой разряд. Оплата сдельная, при наличии опыта – повышенный процент.
Третью строчку занимает сварщик на полуавтомате с зарплатой от 80 до 120 тыс. рублей в месяц. Работа в Барнауле, график 5/2, смены до 12 часов. Оплата дважды в месяц, есть корпоративный транспорт. Требуется опыт от одного года.
На четвертом месте вакансия технолога молочного направления с зарплатой от 80 тыс. рублей. В обязанности входит разработка рецептур, консультации клиентов и продвижение продукции. Требуются профильное образование и опыт от трех лет в молочном производстве. Официальное оформление, премии и корпоративное обучение.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- тракторист – от 100 000 рублей;
- электромонтажник – от 100 000 рублей;
- сварщик – от 80 000 до 120 000 рублей;
- технолог (молочное направление) – от 80 000 рублей;
- электромонтажник – от 70 000 до 100 000 рублей.
15:17:02 19-03-2025
"В Барнауле электромонтажник может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц."
Но не зарабатывает...🤣
15:41:28 19-03-2025
Кхм... (15:17:02 19-03-2025) "В Барнауле электромонтажник может зарабатывать до 100 тысяч... Монтажники сотню налегке зарабатывают. Уверен в этом, так как вижу их начисления.
16:25:36 19-03-2025
Гость (15:41:28 19-03-2025) Монтажники сотню налегке зарабатывают. Уверен в этом, так ка... Два-три раза в год по сотне - не факт, что по 100 т.р. рублей каждый месяц в течение года.
🙂
17:10:53 19-03-2025
Гость (15:41:28 19-03-2025) Монтажники сотню налегке зарабатывают. Уверен в этом, так ка... Назови адрес куда подойти устроиться на работу... Не томи душу...
16:04:14 19-03-2025
"В обязанности входит разработка рецептур.. " - вместо молока и сливок?