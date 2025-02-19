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В Барнауле ищут стоматолога за 400 тысяч на высокий поток клиентов. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты с заработком от 80 до 400 тысяч рублей

19 февраля 2025, 14:47, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за февраль и отобрал лучшие предложения.

"В Барнауле в феврале самая высокая зарплата предлагается стоматологу в клинике – от 400 тысяч рублей. Врачам с опытом от пяти лет и актуальными сертификатами предлагаются комфортные условия, высокий поток пациентов и современное оборудование. Официальное трудоустройство, обучение, гибкий график, а при переезде – оплата билетов и первого месяца аренды жилья", – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что на втором месте по уровню дохода – вакансия машиниста электровоза/тепловоза с зарплатой от 150 000 до 170 000 рублей, которого искали еще в ноябре 2024 года. А на пятом – слесаря по сборке металлоконструкций с зарплатой от 80 000 до 120 000 рублей, его искали в декабре прошлого года.

В целом в феврале в топе наиболее интересных зарплатных предложений оказались вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

Ранее в Барнауле искали фотографа зубов, протезов и ртов "до и после".

Няня / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч
НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа вакансии

Комментарии 9

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Гость

15:24:25 19-02-2025

За пломбу берут 6 тысяч. Вот и набегает пол миллиона за месяц. Куда ФАС смотрит?

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Гость

06:10:20 20-02-2025

Гость (15:24:25 19-02-2025) За пломбу берут 6 тысяч. Вот и набегает пол миллиона за меся... Сходи в банк, возьми кредит на оборудование 1 кабинета, плати аренду, зарплату налоги, покупай расходники - и окупай всё это пломбами по 600 рублей.

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Musik

16:03:14 19-02-2025

иллюстративное фото - класс.
это не стоматолог.
это гинеколог какой-то.

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Гость

09:35:50 20-02-2025

Musik (16:03:14 19-02-2025) иллюстративное фото - класс.это не стоматолог.это ги... При чем не просто гинеколог, а гинеколог-садист)

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Гость

16:31:57 19-02-2025

Гость (15:52:02 19-02-2025) А при чем тут ФАС? Никаких монополий нет, картельных сговоро... Ага, поэтому при баснословных ценах люди без зубов ходят.

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Кхм...

18:11:44 19-02-2025

Ищут слесаря-стоматолога...

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Иванна

19:36:58 19-02-2025

Обещать не значит жениться.

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Элен без ребят

22:04:29 19-02-2025

на заклавной пикче какой- то маньяк, а не стоматолог. недайбох к такому попасть.

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Гость

23:40:50 19-02-2025

43% государству отнимите... Но и то что-то нереально много...

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