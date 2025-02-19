В Барнауле ищут стоматолога за 400 тысяч на высокий поток клиентов. Топ "дорогих" вакансий
В список попали специалисты с заработком от 80 до 400 тысяч рублей
19 февраля 2025, 14:47, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за февраль и отобрал лучшие предложения.
"В Барнауле в феврале самая высокая зарплата предлагается стоматологу в клинике – от 400 тысяч рублей. Врачам с опытом от пяти лет и актуальными сертификатами предлагаются комфортные условия, высокий поток пациентов и современное оборудование. Официальное трудоустройство, обучение, гибкий график, а при переезде – оплата билетов и первого месяца аренды жилья", – говорится в исследовании.
Стоит отметить, что на втором месте по уровню дохода – вакансия машиниста электровоза/тепловоза с зарплатой от 150 000 до 170 000 рублей, которого искали еще в ноябре 2024 года. А на пятом – слесаря по сборке металлоконструкций с зарплатой от 80 000 до 120 000 рублей, его искали в декабре прошлого года.
В целом в феврале в топе наиболее интересных зарплатных предложений оказались вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- врач-стоматолог – от 400 000 рублей;
- машинист электровоза – от 150 000 до 170 000 рублей;
- начальник отдела строительства технической инфраструктуры – от 110 000 рублей;
- производитель работ – от 100 000 рублей;
- слесарь по сборке металлоконструкций – от 80 000 до 120 000 рублей.
Ранее в Барнауле искали фотографа зубов, протезов и ртов "до и после".
15:24:25 19-02-2025
За пломбу берут 6 тысяч. Вот и набегает пол миллиона за месяц. Куда ФАС смотрит?
06:10:20 20-02-2025
Гость (15:24:25 19-02-2025) За пломбу берут 6 тысяч. Вот и набегает пол миллиона за меся... Сходи в банк, возьми кредит на оборудование 1 кабинета, плати аренду, зарплату налоги, покупай расходники - и окупай всё это пломбами по 600 рублей.
16:03:14 19-02-2025
иллюстративное фото - класс.
это не стоматолог.
это гинеколог какой-то.
09:35:50 20-02-2025
Musik (16:03:14 19-02-2025) иллюстративное фото - класс.это не стоматолог.это ги... При чем не просто гинеколог, а гинеколог-садист)
16:31:57 19-02-2025
Гость (15:52:02 19-02-2025) А при чем тут ФАС? Никаких монополий нет, картельных сговоро... Ага, поэтому при баснословных ценах люди без зубов ходят.
18:11:44 19-02-2025
Ищут слесаря-стоматолога...
19:36:58 19-02-2025
Обещать не значит жениться.
22:04:29 19-02-2025
на заклавной пикче какой- то маньяк, а не стоматолог. недайбох к такому попасть.
23:40:50 19-02-2025
43% государству отнимите... Но и то что-то нереально много...