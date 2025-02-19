В Барнауле ищут стоматолога за 400 тысяч на высокий поток клиентов. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты с заработком от 80 до 400 тысяч рублей

19 февраля 2025, 14:47, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за февраль и отобрал лучшие предложения.

"В Барнауле в феврале самая высокая зарплата предлагается стоматологу в клинике – от 400 тысяч рублей. Врачам с опытом от пяти лет и актуальными сертификатами предлагаются комфортные условия, высокий поток пациентов и современное оборудование. Официальное трудоустройство, обучение, гибкий график, а при переезде – оплата билетов и первого месяца аренды жилья", – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что на втором месте по уровню дохода – вакансия машиниста электровоза/тепловоза с зарплатой от 150 000 до 170 000 рублей, которого искали еще в ноябре 2024 года. А на пятом – слесаря по сборке металлоконструкций с зарплатой от 80 000 до 120 000 рублей, его искали в декабре прошлого года.

В целом в феврале в топе наиболее интересных зарплатных предложений оказались вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

Ранее в Барнауле искали фотографа зубов, протезов и ртов "до и после".