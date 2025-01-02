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В Барнауле из гипермаркета "Лемана ПРО" эвакуировали посетителей и персонал

В здании сработала пожарная сигнализация

02 января 2025, 14:28, ИА Амител

Эвакуация из "Лемана ПРО" / Фото: t.me/barnaul_altai_ru
Эвакуация из "Лемана ПРО" / Фото: t.me/barnaul_altai_ru

В Барнауле в строительном гипермаркете "Лемана ПРО" на Правобережном тракте 2 января эвакуировали посетителей и персонал.

Как сообщает телеграм-канал "Барнаул / Алтай", в здании сработала пожарная сигнализация. "При этом задымления или открытого огня не наблюдается", – сказано в публикации.

В Барнауле ночью 1 января два человека погибли при пожаре из-за пылесоса.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

22:15:33 02-01-2025

потому что ветер и персонал КУРИТ в погрузке!!! совсем уже оборзели

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Гость

12:07:35 03-01-2025

знакомая картина,таракан заполз в датчик,а система не имеет задержки по оповещению.

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Гость из будущего

17:22:30 03-01-2025

Лучше перебдеть

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