В Барнауле из гипермаркета "Лемана ПРО" эвакуировали посетителей и персонал

В здании сработала пожарная сигнализация

02 января 2025, 14:28, ИА Амител

Эвакуация из "Лемана ПРО" / Фото: t.me/barnaul_altai_ru

В Барнауле в строительном гипермаркете "Лемана ПРО" на Правобережном тракте 2 января эвакуировали посетителей и персонал.

Как сообщает телеграм-канал "Барнаул / Алтай", в здании сработала пожарная сигнализация. "При этом задымления или открытого огня не наблюдается", – сказано в публикации.

В Барнауле ночью 1 января два человека погибли при пожаре из-за пылесоса.