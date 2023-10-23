В Барнауле из-за падения дерева на рельсы изменили трамвайные маршруты
После завершения восстановительных работ движение запустят по стандартным схемам
23 октября 2023, 12:48, ИА Амител
Фото: сообщество транспорт в Барнауле
В Барнауле временно изменили схему движения трамваев по маршрутам № 3, 9, 10, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.
"В связи с падением дерева на проспекте Космонавтов в районе остановки "Гипермаркет "Алтай" временно изменено движение трамваев", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Горэлектротранса и представители МЧС.
Схемы движения трамваев:
- маршрут № 3: станция Докучаево – ул. Попова – проспект Космонавтов – ул. Малахова – ул. А.Петрова – Северо-Западная – Дом быта – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – станция Пивзавод;
- маршрут № 9: станция Докучаево – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – станция Поток. Обратно тем же маршрутом;
- маршрут № 10: станция Докучаево – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – станция Поток. Обратно тем же маршрутом.
После завершения восстановительных работ движение трамваев запустят по стандартным маршрутам.
Напомним, в Барнауле на 23 октября объявлено штормовое предупреждение. Парк "Изумрудный" временно закрыли из-за падающих от ветра деревьев и веток.
12:52:14 23-10-2023
Вопрос знатокам - как долго убрать дерево? 5-20 минут? сдвинуть и все - пусть потом специально обученные люди пилят увозят.
13:03:35 23-10-2023
Гость (12:52:14 23-10-2023) Вопрос знатокам - как долго убрать дерево? 5-20 минут? сдвин... там скорее всего еще и провода могло зацепить
13:11:41 23-10-2023
Гость (13:03:35 23-10-2023) там скорее всего еще и провода могло зацепить... ааа. ну тогда долго
13:00:57 23-10-2023
Это также наверное проблема как запустить новые трамваи в городе. Смешно. Что ни вопрос то проблеиа на длительное время.
13:03:18 23-10-2023
Может уже пора наказывать ответственных за упавшие деревья? Предписано 2 раза в год производить осмотр деревьев на вверенной территории.
13:07:08 23-10-2023
Почти при каждом ветре в городе падают деревья! Иногда такие падения заканчиваются трагически. Ну неужели нельзя убрать аварийные деревья? Кто отвечает за это в городе Барнауле?
15:22:46 23-10-2023
Гость (13:07:08 23-10-2023) Почти при каждом ветре в городе падают деревья! Иногда такие... Тот же, кто под ноль деревья вырубал несколько лет назад, но похоже аварийные деревья тогда пропустил, вырубили в основном здоровые деревья, зато там где надо...