В Барнауле из-за повреждений на проводах изменили движение трёх трамвайных маршрутов
Аварийные бригады уже устраняют неисправность
05 июня 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле временно изменили схему движения трамваев № 3, 7 и 10, сообщили в мэрии.
Из-за повреждения проводов проезд для них закрыт по улицам Власихинской (от Попова до Малахова) и Малахова (от депо № 3 до Власихинской). На месте уже работают аварийные бригады.
А пока трамваи будут ездить по изменённым схемам:
- № 3: Докучаево – пр. Космонавтов – Дом быта – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пивзавод. Так же в обратном направлении.
- № 7: Кордон – по маршруту до кольца по ул. Малахова, далее – по ул. Антона Петрова – ул. Попова на пивзавод. В обратном направлении так же.
- № 10: Докучаево – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – депо № 3. Далее по маршруту.
Ранее в Барнаул привезли современный низкопольный трамвай. Всего в город должны доставить 10 вагонов.
Комментарии 0