В Барнауле из-за повреждений на проводах изменили движение трёх трамвайных маршрутов

Аварийные бригады уже устраняют неисправность

05 июня 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле временно изменили схему движения трамваев № 3, 7 и 10, сообщили в мэрии.

Из-за повреждения проводов проезд для них закрыт по улицам Власихинской (от Попова до Малахова) и Малахова (от депо № 3 до Власихинской). На месте уже работают аварийные бригады.

А пока трамваи будут ездить по изменённым схемам:

№ 3: Докучаево – пр. Космонавтов – Дом быта – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пивзавод. Так же в обратном направлении.

Докучаево – пр. Космонавтов – Дом быта – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пивзавод. Так же в обратном направлении. № 7: Кордон – по маршруту до кольца по ул. Малахова, далее – по ул. Антона Петрова – ул. Попова на пивзавод. В обратном направлении так же.

Кордон – по маршруту до кольца по ул. Малахова, далее – по ул. Антона Петрова – ул. Попова на пивзавод. В обратном направлении так же. № 10: Докучаево – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – депо № 3. Далее по маршруту.

Ранее в Барнаул привезли современный низкопольный трамвай. Всего в город должны доставить 10 вагонов.