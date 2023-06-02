Когда в Барнаул привезут все трамваи и почему их могут запустить не раньше осени?

В краевую столицу доставили первый вагон. Можно уже кататься? Не всё так просто

02 июня 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Фото: МУП "Горэлектротранс"

Первый низкопольный трамвай модели 802Е доставили в Барнаул. Современный вагон уже распаковали, в ближайшее время застрахуют и передадут на баланс МУП "Горэлектротранс". Однако есть вероятность, что на линию новенький трамвай выйдет не раньше осени (в худшем случае). Рассказываем, почему так может произойти и когда в Барнаул привезут остальные девять вагонов.

Почему трамвай пока не может выйти на линию?

Дело в особенностях контракта с производителем: по нему запустить трамваи можно только когда все 10 вагонов доставят в Барнаул. Сейчас, по сведениям источников amic.ru, в Министерстве транспорта региона пытаются пересмотреть условия договора и сделать всё, чтобы барнаульцы как можно раньше прокатились на низкопольных трамваях. Если контракт изменить не получится, то придётся ждать до осени, когда будет доставлен последний вагон.

А почему их вообще так долго доставляют?

Дело в последствиях санкций. Из-за сложностей, которые возникли у предприятия-изготовителя "Автотехкомплект" с комплектующими, сроки поставки пришлось изменить. Изначально планировалось, что вагоны доставят в начале 2023 года, потом сроки перенесли на конец мая. Отправлять трамваи на Алтай будут по мере готовности. Ожидается, что техника будет прибывать каждые три недели.

"Ведём переговоры о том, чтобы оставшиеся девять трамваев были отправлены в Барнаул как можно быстрее", – написал в своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Что вообще за новые трамваи купили для Барнаула?

Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Современный транспорт должен был приехать в столицу региона ещё в марте, но отправку задержали. Заводу поздно поставили необходимые комплектующие из-за сложностей с иностранными санкциями.

В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

По каким маршрутам запустят новенькие трамваи?

По самым популярным направлениям в Барнауле: маршрутам № 1 и № 7.