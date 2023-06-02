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Когда в Барнаул привезут все трамваи и почему их могут запустить не раньше осени?

В краевую столицу доставили первый вагон. Можно уже кататься? Не всё так просто

02 июня 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Фото: МУП "Горэлектротранс"
Фото: МУП "Горэлектротранс"

Первый низкопольный трамвай модели 802Е доставили в Барнаул. Современный вагон уже распаковали, в ближайшее время застрахуют и передадут на баланс МУП "Горэлектротранс". Однако есть вероятность, что на линию новенький трамвай выйдет не раньше осени (в худшем случае). Рассказываем, почему так может произойти и когда в Барнаул привезут остальные девять вагонов.

Почему трамвай пока не может выйти на линию?

Дело в особенностях контракта с производителем: по нему запустить трамваи можно только когда все 10 вагонов доставят в Барнаул. Сейчас, по сведениям источников amic.ru, в Министерстве транспорта региона пытаются пересмотреть условия договора и сделать всё, чтобы барнаульцы как можно раньше прокатились на низкопольных трамваях. Если контракт изменить не получится, то придётся ждать до осени, когда будет доставлен последний вагон.

А почему их вообще так долго доставляют?

Дело в последствиях санкций. Из-за сложностей, которые возникли у предприятия-изготовителя "Автотехкомплект" с комплектующими, сроки поставки пришлось изменить. Изначально планировалось, что вагоны доставят в начале 2023 года, потом сроки перенесли на конец мая. Отправлять трамваи на Алтай будут по мере готовности. Ожидается, что техника будет прибывать каждые три недели.

"Ведём переговоры о том, чтобы оставшиеся девять трамваев были отправлены в Барнаул как можно быстрее", – написал в своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Что вообще за новые трамваи купили для Барнаула?

Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Современный транспорт должен был приехать в столицу региона ещё в марте, но отправку задержали. Заводу поздно поставили необходимые комплектующие из-за сложностей с иностранными санкциями.

В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

По каким маршрутам запустят новенькие трамваи?

По самым популярным направлениям в Барнауле: маршрутам № 1 и № 7.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 19

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Гость

08:19:26 02-06-2023

второй день носятся с этим трамваем. как будто космическую ракету изобрели

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Гость

08:26:32 02-06-2023

Выборы на носу поэтому и носемся

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Гость

08:40:57 02-06-2023

А где пантограф, ребята? Спёрли пантограф!!!

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Гость

09:12:46 02-06-2023

Тоесть когда контракт подписывали, его не читали?

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Газелист.

09:24:38 02-06-2023

А чо так дорого? Отмашкин собирается аналог Бяларускага выпускать,который 24 миллиона стоит? И почему купили у посредника а не у производителя? Государство-союзное,Суриков там послом был впустую?

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Гость

09:44:31 02-06-2023

Газелист. (09:24:38 02-06-2023) А чо так дорого? Отмашкин собирается аналог Бяларускага вып... Сразу видно, что вы с братьями-белорусами не работали.

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Гость

09:51:33 02-06-2023

Газелист. (09:24:38 02-06-2023) А чо так дорого? Отмашкин собирается аналог Бяларускага вып... А Вы сибит можете напрямую у завода купить? Или новую Весту?

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Газелист.

10:55:09 02-06-2023

Гость (09:51:33 02-06-2023) А Вы сибит можете напрямую у завода купить? Или новую Весту?... Сибит 5 лет назад напрямую покупал,сейчас-не знаю.

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Гость

11:38:06 02-06-2023

Гость (09:51:33 02-06-2023) А Вы сибит можете напрямую у завода купить? Или новую Весту?... ] Губернатор нам тогда зачем? Чтобы через посредников закупать трамваи? Не может напрямую решить или через правительство? (помнится,белорусская делегация с полгода-год у нас была- он с ними только чаёк попил и всё?)

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Гость

11:17:54 02-06-2023

Получается,что остальные еще не готовы,так можно и до следующей весны ждать

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Гость

11:53:05 02-06-2023

очень странный контракт... кто его читал перед подписанием?

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Печкин

12:20:13 02-06-2023

"Я вам трамваи привез для вашего мальчика. Только я вам их не отдам, потому что у вас правильных докУментов нету" Бюрократический маразм, сорок лет назад высмеянный Успенским, живет и здравствует до сих пор.

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Гость

13:02:28 02-06-2023

о норм трамвики. Красивые.

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Гость

13:18:32 02-06-2023

Всё равно водить эти трамваи будут те же самые хамки, которые закрывают двери перед добежавшим пассажиром, проезжающие на красный свет и матерящиеся, как старый боцман на застрявших на рельсах водил... а кондукторы будут тупые, жирные бабки, за редким исключением таскающиеся по всему огромному салону в час пик и постоянно обтирающиеся о пассажиров... Ну и да, конечно, возить эти трамваи будут "чистую" публику по маршрутам 1 и 7, а всякому заводскому быдлу с маршрутов 2 и 3 так и ездить на развалюхах 70-х годов прошлого века...

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Гость

13:21:28 02-06-2023

Но это всё лирика. Один бес, все окна позаклеят рекламой и дебильными надписями "место кондуктора", так что эти трамваи быстро превратятся в ветхие.

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Гость

13:24:39 02-06-2023

-а трамвай вам нравиться? -я десять тыщ пенсию получаю, два высших образования, пять тыщ за квартиру отдаю, на чё я живу, .... без соли доедаю, трамвай мне нравится? ....

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Гость

15:41:34 02-06-2023

Гость (13:18:32 02-06-2023) Всё равно водить эти трамваи будут те же самые хамки, которы... Ну так-то 1 маршрут по многим заводам проходит.

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Гость

15:58:29 02-06-2023

Гость (15:41:34 02-06-2023) Ну так-то 1 маршрут по многим заводам проходит.... Нуууу, это когда мост откроють)))

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Гость

17:17:06 02-06-2023

к кузову надо рельсу смонтировать по контуру, а то их у нас быстро на переездах раздолбят

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