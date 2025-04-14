В Барнауле изменили схемы движения четырех трамваев

Также изменено движение одного троллейбуса

14 апреля 2025, 21:03, ИА Амител

Трамвай / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Схемы движения четырех трамваев и одного троллейбуса изменили в Барнауле в связи с обрывом контактной сети в районе улицы Малахова в сторону Антона Петрова. Об этом сообщили в мэрии.

Движение трамваев организовано следующим образом:

№ 5 : площадь Свободы – Челюскинцев – А. Петрова – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов – Молочный комбинат, обратно – так же;

: площадь Свободы – Челюскинцев – А. Петрова – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов – Молочный комбинат, обратно – так же; № 7 : Депо № 3 – Власихинская – Попова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон, обратно – так же;

: Депо № 3 – Власихинская – Попова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон, обратно – так же; № 9 : Докучаево – Попова – Космонавтов – Калинина – Ленина – Восточный, обратно – так же;

: Докучаево – Попова – Космонавтов – Калинина – Ленина – Восточный, обратно – так же; № 10: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Депо № 3 – Малахова – Власихинская – Попова – Докучаево – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Советской Армии – Депо № 1, обратно – так же.

Троллейбус №7 движется по следующей схеме: площадь Баварина по маршруту до БШК через кольцо БШК, обратно на площадь Баварина.