В Барнауле изменили схемы движения четырех трамваев
Также изменено движение одного троллейбуса
14 апреля 2025, 21:03, ИА Амител
Трамвай / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
Схемы движения четырех трамваев и одного троллейбуса изменили в Барнауле в связи с обрывом контактной сети в районе улицы Малахова в сторону Антона Петрова. Об этом сообщили в мэрии.
Движение трамваев организовано следующим образом:
- № 5: площадь Свободы – Челюскинцев – А. Петрова – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов – Молочный комбинат, обратно – так же;
- № 7: Депо № 3 – Власихинская – Попова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон, обратно – так же;
- № 9: Докучаево – Попова – Космонавтов – Калинина – Ленина – Восточный, обратно – так же;
- № 10: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Депо № 3 – Малахова – Власихинская – Попова – Докучаево – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Советской Армии – Депо № 1, обратно – так же.
Троллейбус №7 движется по следующей схеме: площадь Баварина по маршруту до БШК через кольцо БШК, обратно на площадь Баварина.
"Работы ведет МУП "Горэлектротранс". Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.
18:49:56 16-04-2025
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