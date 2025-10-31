В Барнауле изменят правила размещения уличной рекламы

Новые нормы должны сделать ее более современной и эстетически привлекательной

31 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Рекламный щит / Фото: unsplash.com

В Барнауле размещать наружную рекламу будут по обновленным правилам. Так, устаревшие конструкции заменят современными цифровыми форматами, а установку панель-кронштейнов и проекционной рекламы вовсе запретят. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе заседания 31 октября.

Как отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк, увеличить количество цифровых конструкций неоднократно предлагали представители рекламного сообщества:

«В комитет по строительству города поступали предложения от представителей рекламного сообщества об увеличении на территории города видов цифровых рекламных конструкций. В последнее время они стали неотъемлемой частью трансляции рекламы на улице города. Электронные носители имеют ряд преимуществ по сравнению со статичными конструкциями», – подчеркнул он.

Теперь, согласно принятым изменениям, скамейки и указатели с рекламными модулями, а также суперсайты больше не будут использовать. Вместо них введут цифровые панели, электронные табло и модули на остановках общественного транспорта.

В историческом центре Барнаула запретят установку панель-кронштейнов и проекционной рекламы, чтобы сохранить уникальный облик застройки. А для того чтобы избежать визуального перенасыщения, установят минимальные расстояния между отдельно стоящими рекламными конструкциями.

Нововведения не только сделают рекламу более современной и эстетически привлекательной, но и увеличат поступления в городской бюджет.