В Барнауле изменят правила размещения уличной рекламы
Новые нормы должны сделать ее более современной и эстетически привлекательной
31 октября 2025, 16:25, ИА Амител
В Барнауле размещать наружную рекламу будут по обновленным правилам. Так, устаревшие конструкции заменят современными цифровыми форматами, а установку панель-кронштейнов и проекционной рекламы вовсе запретят. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе заседания 31 октября.
Как отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк, увеличить количество цифровых конструкций неоднократно предлагали представители рекламного сообщества:
«В комитет по строительству города поступали предложения от представителей рекламного сообщества об увеличении на территории города видов цифровых рекламных конструкций. В последнее время они стали неотъемлемой частью трансляции рекламы на улице города. Электронные носители имеют ряд преимуществ по сравнению со статичными конструкциями», – подчеркнул он.
Теперь, согласно принятым изменениям, скамейки и указатели с рекламными модулями, а также суперсайты больше не будут использовать. Вместо них введут цифровые панели, электронные табло и модули на остановках общественного транспорта.
В историческом центре Барнаула запретят установку панель-кронштейнов и проекционной рекламы, чтобы сохранить уникальный облик застройки. А для того чтобы избежать визуального перенасыщения, установят минимальные расстояния между отдельно стоящими рекламными конструкциями.
Нововведения не только сделают рекламу более современной и эстетически привлекательной, но и увеличат поступления в городской бюджет.
16:55:45 31-10-2025
А обязать снижение яркости таких конструкций в темное время суток не хотят внедрить? Они же не столько освещают, сколько слепляют, потому как светятся гораздо ярче фонарей освещения и бьют прямо в глаз, а не сверху мягким светом.
09:13:19 01-11-2025
Гость (16:55:45 31-10-2025) А обязать снижение яркости таких конструкций в темное время ... камни снижают яркость наполовину
21:27:25 31-10-2025
Баннеры, может, и не современно, но! Они не лезут в глаза своим мельканием и не отвлекают от дороги
08:49:51 01-11-2025
Гость (21:27:25 31-10-2025) Баннеры, может, и не современно, но! Они не лезут в глаза св... А какое удовольствие когда такой экран светит ночью в окна квартиры!!! Ещё т мельтешит постоянно