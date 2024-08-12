В Барнауле перекрыли улицу и изменили маршрут автобуса № 41 из-за ремонта теплосети

Жителей попросили проявлять внимательность и соблюдать требования дорожных знаков

12 августа 2024, 16:13, ИА Амител

Перекрытие на улице Партизанской / Фото: barnaul.org

В Барнауле в понедельник, 12 августа, ограничили движение на улице Партизанской в районе пересечения с проспектом Ленина, сообщает мэрия.

"СГК приступает к работам по техническому перевооружению тепловых сетей на улице Партизанской. В связи с проведением работ по замене трубопровода закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина", - пояснили власти.

Маршрут автобуса № 41 при движении на конечный остановочный пункт "улица Солнечная Поляна" организован по следующей схеме:

улица Партизанская – проспект Ленина – разворот на улице Анатолия – проспект Ленина;

в обратном направлении без изменений, далее по маршруту.

Жителей Барнаула попросили проявлять внимательность при проезде указанного участка и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, из-за ремонтных работ на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской в некоторых многоквартирных домах отключат горячую воду.