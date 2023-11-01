В Барнауле ко Дню народного единства подготовили многодневную программу

Мероприятия в рамках праздника стартовали уже сегодня

01 ноября 2023, 18:39, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ко Дню народного единства в Барнауле подготовили насыщенную праздничную программу. Как сообщает пресс-центр мэрии, мероприятия начались уже с 1 ноября.

С 1 ноября в музее "Город" открылась выставка детских работ художественной студии "Смородина" – "Сила в единстве".

2 ноября в 10:00 начнутся городские соревнования по боксу "Мой первый бой". Состязания состоятся по адресу улица Антона Петрова, 199а.

В 14:00 в ДК "Октябрьский" пройдет фестиваль "В дружбе народов единство страны". В 18:30 в ДК "Сибэнергомаш" состоится концерт Барнаульского духового оркестра "Сердце как песня".

3 ноября в 11:00 в Фонде поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" (проспект Ленина, 5) пройдет встреча с участником СВО в рамках Всероссийского проекта служения "Твой Герой".

В 12:00 в школе № 70 на улице Смольная, 46, пройдет церемония приема учеников в члены барнаульского отделения "Юнармии". С 14:00 до 15:00 на пересечении проспекта Ленина улицы Димитрова пройдет патриотическая акция по раздаче лент триколора.

4 ноября в 10:00 начнется первенство спортшколы "Спарта" по дзюдо (пр. Космонавтов, 8). В 12:00 в ДК "Южный" состоится фестиваль национальных культур "Молодежная палитра". В 17:00 в концертном зале "Сибирь" можно посмотреть концертную программу "Под небом единым".

Различные мероприятия также состоятся в библиотеках города. Там дети и взрослые смогут принять участие в играх, исторических викторинах, открытых уроках и прочем.