В Барнауле ко Дню народного единства подготовили многодневную программу
Мероприятия в рамках праздника стартовали уже сегодня
01 ноября 2023, 18:39, ИА Амител
Ко Дню народного единства в Барнауле подготовили насыщенную праздничную программу. Как сообщает пресс-центр мэрии, мероприятия начались уже с 1 ноября.
С 1 ноября в музее "Город" открылась выставка детских работ художественной студии "Смородина" – "Сила в единстве".
2 ноября в 10:00 начнутся городские соревнования по боксу "Мой первый бой". Состязания состоятся по адресу улица Антона Петрова, 199а.
В 14:00 в ДК "Октябрьский" пройдет фестиваль "В дружбе народов единство страны". В 18:30 в ДК "Сибэнергомаш" состоится концерт Барнаульского духового оркестра "Сердце как песня".
3 ноября в 11:00 в Фонде поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" (проспект Ленина, 5) пройдет встреча с участником СВО в рамках Всероссийского проекта служения "Твой Герой".
В 12:00 в школе № 70 на улице Смольная, 46, пройдет церемония приема учеников в члены барнаульского отделения "Юнармии". С 14:00 до 15:00 на пересечении проспекта Ленина улицы Димитрова пройдет патриотическая акция по раздаче лент триколора.
4 ноября в 10:00 начнется первенство спортшколы "Спарта" по дзюдо (пр. Космонавтов, 8). В 12:00 в ДК "Южный" состоится фестиваль национальных культур "Молодежная палитра". В 17:00 в концертном зале "Сибирь" можно посмотреть концертную программу "Под небом единым".
Различные мероприятия также состоятся в библиотеках города. Там дети и взрослые смогут принять участие в играх, исторических викторинах, открытых уроках и прочем.
19:40:17 01-11-2023
Пир во время чумы,больше в Барнауле проблем нет ,деньги некуда потратить,достали уже
19:46:22 01-11-2023
Галина (19:40:17 01-11-2023) Пир во время чумы,больше в Барнауле проблем нет ,деньги неку... И что а если день города и 9 мая также скажите
01:28:20 02-11-2023
Гость (19:46:22 01-11-2023) И что а если день города и 9 мая также скажите ... скажем, что мы победили всех!!! да здравствует Россия!!! день города это святое, мы всегда его празднуем с песнями плясками, иногда бутузим друг друга, как и вы, еще ходим смотреть на стеллу,гордость распирает грудь, жаль, что маловато праздников....
06:11:00 02-11-2023
Гость (19:46:22 01-11-2023) И что а если день города и 9 мая также скажите ... не путай искусственно созданный праздник с трамвайной ручкой.
16:22:31 02-11-2023
Гость (19:46:22 01-11-2023) И что а если день города и 9 мая также скажите ... мало праздников...мало...было бы клево их проводить каждую неделю плюс выходные
20:03:56 01-11-2023
Насильно мил не будешь ...
20:53:13 01-11-2023
Посмотришь на эту ЮнАрмию или жирные или очкарики. Реально по достижению призывного возраста получат белый билет. Вы там хотя-бы нормы ГТО введите
21:56:46 01-11-2023
Эти мероприятия провели бы и без праздника, это плановая работа в школах,клубах, ДК, оркестра "Сибирь" и т.д. Просто подогнали под праздник
23:41:12 01-11-2023
Вот смотрите: раньше, на привычные и традиционные ноябрьские праздники не проводилось никаких "шоу" на предмет "единения", итак все были дружнее и добрее. После демонстраций готовили праздничные яства, собирались компании, люди или шли в гости, иль принимали гостей у себя, пели за столом песни. Люди были на подъёме, этот праздник ждали... Сейчас, навскидку, название этого навязанного празднества мало кто правильно назовёт.
08:14:17 02-11-2023
Гость (23:41:12 01-11-2023) Вот смотрите: раньше, на привычные и традиционные ноябрьские... "Дружнее" и "добрее" все были из под палки. Попробуй не приди на демонстрацию - затаскают по парткомам, месткомам, выговор с занесением в труд.книжку и т.д. Чертыхались и шли, т.к.всех гнали
09:09:45 02-11-2023
А сейчас что, по другому? )) Как не массовое общественно-политическое мероприятие, так школьники с шариками, студенты с флагами трёх партий, бюджетники в массовке.
09:54:07 02-11-2023
Гость (08:14:17 02-11-2023) "Дружнее" и "добрее" все были из под палки. Попробуй н... Добрее и дружнее... Я не имел в виду поход на демонстрацию, а именно общий душевный настрой у людей. На демонстрацию не всех поголовно просили выйти, а кто-то один из родителей. Ведь с детьми кто-то должен остаться дома. У нас ходила мама, например. Она была мастером смены, без неё никак. Ну а мы с папой дома готовили средь к столу, поглядывая в телик. А когда-то раньше, наоборот, папа должен был ходить - он вёл колонну от комбината. Как-то так... Меня пытались как-то принудить выйти на демонстрацию в институте, это уже было в конце 80-х, но я наотрез отказался. Думал, что начнут "таскать", придумал даже, что сказать этакое весомое, но пронесло... Уже знали, что я могу быть остёр на язык. Ну а Вам, тоже охотно верю, ведь строгость спроса за такое дело, как невыход на шествие, зависел от человечности местных партноменклатуршиков, по сути, нежелаюших вкалывать, а хотящих продвижения по карьере вверх по линии партии. Вот такие человекоединички, прикрываясь билетом, в итоге и привезли к тому, что появился такой "празьднег" 4 ноября.
12:25:34 02-11-2023
Гость (09:54:07 02-11-2023) Добрее и дружнее... Я не имел в виду поход на демонстрацию, ... Дело не в остроте вашего языка, прикусили бы, если надо. Видимо, другие более сознательные или из страха вышли и набралось нужное количество
10:00:09 02-11-2023
Гость (23:41:12 01-11-2023) Вот смотрите: раньше, на привычные и традиционные ноябрьские... "праздник" 4 ноября это как ширма у мавзолея Ленина на 9 мая. Контрреволюционеры-олигархи и их власть хотят чтобы забыли про Великую Октябрьскую Революцию и ее плоды: 8 часовой рабочий день, пенсионная система, бесплатное образование и здравоохранение. Вся пропаганда настроена выискивать только негатив тех лет, не замечая достижений.
16:28:33 02-11-2023
Гость (10:00:09 02-11-2023) "праздник" 4 ноября это как ширма у мавзолея Ленина на 9 мая... если бы президент знал про происки олигархов вредителей, уж он бы навел порядок, приструнил бы их, а уж с пропагандистами церемонится не стал бы, отправил бы их на прииски, руду добывать, но к сожалению он не в курсе, ему не докладывают...
09:41:08 02-11-2023
Мой первый бой --- в такое время звучит двусмысленно
09:44:17 02-11-2023
встреча с участником СВО --- о, в отпуске или закончили
09:48:37 02-11-2023
Так день народного единства не 4, а 7ого числа же.
13:16:01 02-11-2023
Нет такого праздника!!! ЕСТЬ 7 НОЯБРЯ!!! Эй, коммунисты! Где время сбора на демонстрацию? Или опять языки в попу засунете и "митинговать" будете без музыки, как в прошлом году?
16:13:01 02-11-2023
Дюша (13:16:01 02-11-2023) Нет такого праздника!!! ЕСТЬ 7 НОЯБРЯ!!! Эй, коммунисты! Где... что вы, нас же Минин и Пожарский 500 лет назад освободили, мы с тех пор и обьединяемся , стали посконными и суверенными....с нами всегда рядом еще идет сила правды и скрепность корнями, это все вкупе помогает нам преодолевать злость и зависть запада с америками, попробовали они нас захватить с нашими богатствами, да не получилось у них, обломали они зубы об силушку русскую