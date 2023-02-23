В Барнауле куча снега смяла машину во время чистки крыши

Автомобиль был припаркован возле жилого дома

23 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле припаркованный автомобиль пострадал во время уборки снега с крыши дома, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Вот так в Барнауле убирают снег с крыши дома по адресу проспект Ленина, 67а", – отметили в паблике.

В комментариях к сообщению указали, что владелец автомобиля "чуть ли не под ленту" заехал. Впрочем, как предположили некоторые, машина могла стоять возле дома до того, как натянули ленту, и водитель не знал, что автомобиль необходимо было убрать.

Ранее в Барнауле возбудили уголовное дело из-за травмирования девушки наледью с крыши.