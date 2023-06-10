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В Барнауле легковушка застряла на трамвайных путях

Движение вагонов встало в обоих направлениях

10 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле легковой автомобиль застрял на трамвайных путях.

Как сообщают очевидцы в местных пабликах, ДТП случилось на пересечении улиц Попова и Взлетной.

Отмечается, что движение трамваев встало в обоих направлениях. При каких обстоятельствах водитель выскочил на рельсы, не уточняется.

Ранее специалисты "Горэлектротранса" рассказали, почему трамваи в Барнауле в последнее время съезжали с путей.

Комментарии 3

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Гость

13:15:11 10-06-2023

Взлетел

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Гость

16:03:03 10-06-2023

Возможно он заехал на рельсы уворачиваясь от столкновения, другого объяснения данного поступка я не нахожу.

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Гость

19:52:29 10-06-2023

Гость (16:03:03 10-06-2023) Возможно он заехал на рельсы уворачиваясь от столкновения, д... от столкновения с трамваем..?

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