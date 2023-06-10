В Барнауле легковушка застряла на трамвайных путях
Движение вагонов встало в обоих направлениях
10 июня 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле легковой автомобиль застрял на трамвайных путях.
Как сообщают очевидцы в местных пабликах, ДТП случилось на пересечении улиц Попова и Взлетной.
Отмечается, что движение трамваев встало в обоих направлениях. При каких обстоятельствах водитель выскочил на рельсы, не уточняется.
Ранее специалисты "Горэлектротранса" рассказали, почему трамваи в Барнауле в последнее время съезжали с путей.
13:15:11 10-06-2023
Взлетел
16:03:03 10-06-2023
Возможно он заехал на рельсы уворачиваясь от столкновения, другого объяснения данного поступка я не нахожу.
19:52:29 10-06-2023
Гость (16:03:03 10-06-2023) Возможно он заехал на рельсы уворачиваясь от столкновения, д... от столкновения с трамваем..?