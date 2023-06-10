В Барнауле легковушка застряла на трамвайных путях

Движение вагонов встало в обоих направлениях

10 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле легковой автомобиль застрял на трамвайных путях.

Как сообщают очевидцы в местных пабликах, ДТП случилось на пересечении улиц Попова и Взлетной.

Отмечается, что движение трамваев встало в обоих направлениях. При каких обстоятельствах водитель выскочил на рельсы, не уточняется.

Ранее специалисты "Горэлектротранса" рассказали, почему трамваи в Барнауле в последнее время съезжали с путей.