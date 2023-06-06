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Причину схода трамваев с рельсов в Барнауле назвали специалисты "Горэлектротранса"

Во всем виновата жара

06 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты "Горэлектротранса" рассказали о том, почему трамваи в Барнауле сходили с рельсов. Об этом сообщает "Банкфакс".

Напомним, что аварии с участием вагонов произошли накануне на улицах Шевченко и Челюскинцев.

По словам сотрудников "Горэлектротранса", причиной схода стала жара, которая привела к расширению путей.

Специалисты провели дополнительную стяжку, движение на данный момент восстановлено.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

20:00:43 06-06-2023

Чёт раньше в жару трамваи не сходили с рельс. Может все-таки рельсам пришёл кабсдец и пора их менять? А, это же сколько бабок нужно? Проще списать всё на жару!!!

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Гость

21:38:36 06-06-2023

Гость (20:00:43 06-06-2023) Чёт раньше в жару трамваи не сходили с рельс. Может все-таки... С утра жары не было...

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ГадкийЯ

06:31:51 07-06-2023

Гость (21:38:36 06-06-2023) С утра жары не было...... Значит сужение путей произошло

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Муп

21:31:14 06-06-2023

Как и кто их стягивал под толстым слоем асфальта? Люди ходили с шаблоном, но никак не с инструментами

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Гость

06:35:27 07-06-2023

Ага, попробовали бы при Сталине заикнуться про жару... Быстро бы поехали в порт Ванино как враги народа.

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Гость

07:36:06 07-06-2023

А зимой виноват мороз

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Гость

07:37:14 07-06-2023

Еще может быть виноват дождь и ветер. И даже наверное ракетные удары по Каховской ГЭС

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Гость

09:41:14 07-06-2023

Согласен - такое может быть, но сход был ранним утром до 07-00 утра - никакой жары в это время нет

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Гость

11:13:13 07-06-2023

Гость (09:41:14 07-06-2023) Согласен - такое может быть, но сход был ранним утром до 07-... до 07-00 утра - никакой жары в это время нет ---- а удары по Каховской ГЭС уже были. Мало ли что может повлиять

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