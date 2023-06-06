Причину схода трамваев с рельсов в Барнауле назвали специалисты "Горэлектротранса"
Во всем виновата жара
06 июня 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты "Горэлектротранса" рассказали о том, почему трамваи в Барнауле сходили с рельсов. Об этом сообщает "Банкфакс".
Напомним, что аварии с участием вагонов произошли накануне на улицах Шевченко и Челюскинцев.
По словам сотрудников "Горэлектротранса", причиной схода стала жара, которая привела к расширению путей.
Специалисты провели дополнительную стяжку, движение на данный момент восстановлено.
20:00:43 06-06-2023
Чёт раньше в жару трамваи не сходили с рельс. Может все-таки рельсам пришёл кабсдец и пора их менять? А, это же сколько бабок нужно? Проще списать всё на жару!!!
21:38:36 06-06-2023
Гость (20:00:43 06-06-2023) Чёт раньше в жару трамваи не сходили с рельс. Может все-таки... С утра жары не было...
06:31:51 07-06-2023
Гость (21:38:36 06-06-2023) С утра жары не было...... Значит сужение путей произошло
21:31:14 06-06-2023
Как и кто их стягивал под толстым слоем асфальта? Люди ходили с шаблоном, но никак не с инструментами
06:35:27 07-06-2023
Ага, попробовали бы при Сталине заикнуться про жару... Быстро бы поехали в порт Ванино как враги народа.
07:36:06 07-06-2023
А зимой виноват мороз
07:37:14 07-06-2023
Еще может быть виноват дождь и ветер. И даже наверное ракетные удары по Каховской ГЭС
09:41:14 07-06-2023
Согласен - такое может быть, но сход был ранним утром до 07-00 утра - никакой жары в это время нет
11:13:13 07-06-2023
Гость (09:41:14 07-06-2023) Согласен - такое может быть, но сход был ранним утром до 07-... до 07-00 утра - никакой жары в это время нет ---- а удары по Каховской ГЭС уже были. Мало ли что может повлиять