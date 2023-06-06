Причину схода трамваев с рельсов в Барнауле назвали специалисты "Горэлектротранса"

Во всем виновата жара

06 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты "Горэлектротранса" рассказали о том, почему трамваи в Барнауле сходили с рельсов. Об этом сообщает "Банкфакс".

Напомним, что аварии с участием вагонов произошли накануне на улицах Шевченко и Челюскинцев.

По словам сотрудников "Горэлектротранса", причиной схода стала жара, которая привела к расширению путей.

Специалисты провели дополнительную стяжку, движение на данный момент восстановлено.