В Барнауле локализовали крупный пожар на проспекте Калинина. Фото
Сотрудники МЧС выясняют причину произошедшего
15 марта 2025, 11:40, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар на проспекте Калинина в Барнауле, где горит административное здание, локализовали на площади 300 кв. м, сообщили в МЧС Алтайского края.
По данным ведомства, из здания эвакуировали два легковых автомобиля и газовые баллоны. Пострадавших нет.
До этого рассказали, что с огнем борются 34 специалиста и семь автоцистерн. Пожар начался с кровли и утеплителя. Причину случившегося устанавливают.
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