В Барнауле локализовали крупный пожар на проспекте Калинина. Фото

Сотрудники МЧС выясняют причину произошедшего

15 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар на проспекте Калинина в Барнауле, где горит административное здание, локализовали на площади 300 кв. м, сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным ведомства, из здания эвакуировали два легковых автомобиля и газовые баллоны. Пострадавших нет.

До этого рассказали, что с огнем борются 34 специалиста и семь автоцистерн. Пожар начался с кровли и утеплителя. Причину случившегося устанавливают.