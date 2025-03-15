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В Барнауле локализовали крупный пожар на проспекте Калинина. Фото

Сотрудники МЧС выясняют причину произошедшего

15 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар на проспекте Калинина в Барнауле, где горит административное здание, локализовали на площади 300 кв. м, сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным ведомства, из здания эвакуировали два легковых автомобиля и газовые баллоны. Пострадавших нет.

До этого рассказали, что с огнем борются 34 специалиста и семь автоцистерн. Пожар начался с кровли и утеплителя. Причину случившегося устанавливают.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Гость

13:44:52 15-03-2025

А адрес есть у этого проишествия?

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Гость

17:10:54 15-03-2025

Что за тайна покрытая мраком? Что горело и что сгорело? Кто скажет наконец ?

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Катя

14:35:50 17-03-2025

Информация для оправдания деятельности МЧС, а не для оповещения населения о ЧП

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