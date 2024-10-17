НОВОСТИОбщество

В Барнауле признали подлежащим сносу дом, где обрушился потолок

Здание не прошло проверку на аварийность

17 октября 2024, 17:25, ИА Амител

Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org
Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org

В Барнауле признали аварийным и подлежащим сносу дом по улице Интернациональной, 302, где 13 октября частично обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По решению Барнаульской городской Думы жильцам дома предложили воспользоваться помещениями маневренного фонда или арендовать жилье с получением за него компенсации.

Специализированная организация проведет оценку стоимости помещений, после чего собственникам возместят ущерб от изъятого жилья.

Вечером 13 октября в доме № 302 по ул. Интернациональной частично обрушился потолок, после чего его расселили. В здании 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых живет 11 человек.

Барнаул недвижимость аварийное жильё

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:51:50 17-10-2024

Работа управляющих компаний налицо(((
Постоянно пишут,что не надо тянуть с ремонтом дома,пока ЕСТЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.
Многие дома еще могут простоять очень долго,если вовремя сделать ремонт.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:02 17-10-2024

Застройщики попёрли на Булыгина! Барнаулку в трубу, Пивоварку осушить!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:18 17-10-2024

Важен не дом, важна земля близко к центру

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров