В Барнауле признали подлежащим сносу дом, где обрушился потолок
Здание не прошло проверку на аварийность
17 октября 2024, 17:25, ИА Амител
В Барнауле признали аварийным и подлежащим сносу дом по улице Интернациональной, 302, где 13 октября частично обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По решению Барнаульской городской Думы жильцам дома предложили воспользоваться помещениями маневренного фонда или арендовать жилье с получением за него компенсации.
Специализированная организация проведет оценку стоимости помещений, после чего собственникам возместят ущерб от изъятого жилья.
Вечером 13 октября в доме № 302 по ул. Интернациональной частично обрушился потолок, после чего его расселили. В здании 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых живет 11 человек.
17:51:50 17-10-2024
Работа управляющих компаний налицо(((
Постоянно пишут,что не надо тянуть с ремонтом дома,пока ЕСТЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.
Многие дома еще могут простоять очень долго,если вовремя сделать ремонт.
18:30:02 17-10-2024
Застройщики попёрли на Булыгина! Барнаулку в трубу, Пивоварку осушить!
19:25:18 17-10-2024
Важен не дом, важна земля близко к центру