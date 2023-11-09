В Барнауле мобилизовали студентов на борьбу с гололедицей
Работы прошли на улицах Центрального района
09 ноября 2023, 20:28, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Студенты Алтайского филиала РАНХиГС 9 ноября вышли на борьбу с гололедицей, сообщили в мэрии.
Отмечается, что работы проходили на пешеходных зонах в Центральном районе города.
"Ребята расчистили пешеходные мосты по улице Загородной, Парковой и лестничные марши по улицам Челюскинцев, Папанинцев, на пересечении улицы Чкалова и переулка Геблера", – перечислили в администрации.
Ранее барнаульцам рассказали, куда жаловаться, если во дворе многоквартирного дома не убирают снег и лед.
20:41:12 09-11-2023
А чё чинушек не погнать ошибки исправлять свои. Они за это жалование получают.
20:46:18 09-11-2023
Опять сов. власть вернулась
22:50:58 09-11-2023
Гость (20:46:18 09-11-2023) Опять сов. власть вернулась... У сов. власти, как и у этой, черт побери какой власти, главный устой - халява.
22:15:04 09-11-2023
Добровольно принудительно?
09:26:50 10-11-2023
А что за срач? общественно полезные работы. Это полезно! Мы в нашем детстве, еще со школы подобными вещами занимались - НИ КТО НЕ УМЕР от этого. По крайней мере лопату в руках научатся держать, что очень актуально для нынешней молодежи, ибо рукожопы изрядные. Кроме гаджетов и сигареты с бутылкой ничего в руках не держали. Очень приветствую такую деятельность!
09:40:56 10-11-2023
Гость (09:26:50 10-11-2023) А что за срач? общественно полезные работы. Это полезно! Мы... Вообще-то принудительные работы - это наказание. Такое, к которому приговаривает суд. Не подскажете, за что и каким судом наказаны эти студенты? За то, что вы считаете их кем-то хуже себя? И, стесняюсь спросить, вы на своей работе тоже радостно бежите колоть лед, мыть полы и окна и т.д.? Раз это так полезно. Или, как обычно, этожисовсемдругоедело?
12:19:21 10-11-2023
Гость (09:26:50 10-11-2023) А что за срач? общественно полезные работы. Это полезно! Мы... лучше бы вы с детства учебой занимались. может узнали бы много интересного. например, что правильно писать НИКТО а не НИ КТО
12:49:02 10-11-2023
Гость (09:26:50 10-11-2023) А что за срач? общественно полезные работы. Это полезно! Мы... Любой труд должен оплачиваться. Труд не должен быть принудительным для свободного человека. Если им предложили поучаствовать в свободное время за деньги - это один вопрос. Если отправили забесплатно в учебное время - совершенно другой. А ты мог бы выйти и тоже лопатой поработать с таким отношением. Но, почему-то, не выходишь.
12:43:13 10-11-2023
Нас в 50-е - 60-е годы школьников и студентов посылали на некоторые аналогичные работы.И Ничего, нормально до старости 75+.Видимо, некоторым не понять, как весело и интересно классом или студенческой группой поработать и побеситься вместе на свежем воздухе.после чего и настроение поднималось, потому что реальным делом - помощью людям, время от времени занимались. Но молодежи этого не понять.
12:58:35 10-11-2023
Владимир В. (12:43:13 10-11-2023) Нас в 50-е - 60-е годы школьников и студентов посылали на не... Ога. А оплату за эти "реальные дела" получил кто-то другой. Где уж нам, поездившим в свое время "на картошку" от школы и на первом курсе в колхоз, понять. (Кстати, туда, где можно было реально заработать, сельчане нас и близко не подпускали))) Кто-то пинает балду - в данном конкретном случае администрация района. А кто-то "веселится" вместо учебы.
14:31:11 10-11-2023
Гость (12:58:35 10-11-2023) Ога. А оплату за эти "реальные дела" получил кто-то другой. ... Не знаю, друг, куда вас посылали на сельхозработы летом или осенью, но я трижды бывал перед первым курсом месяц, после первого и второго курса на стройках в селах Томской области(учился в ТГУ) . Ездили с удовольствием.Был даже отбор, неплохо зарабатывали,т.к. не чурались никакой работы. Первые два раза получал по 2оо с чем -то руб., а после второго курса - 340 руб.-совершенно сумасшедшее для парня в 20 лет деньги.Да ещё стипендия за два месяца -90 руб.После стройки я полностью себя одел, обул, не прося ни рубля у родителей. и ещё им подарки из Томска привез.И до сих пор, собираясь в ватсапе, вспоминая студенческие годы, обязательно вспоминаем комсомольские стройки.Тогда ещё не было официального понятия ССО. И весело смеёмся, вспоминая смешные случаи, которые по неопытности происходили с нами.Мне жалко вас, что ничего не можете вспомнить из студенческой жизни.Наверно, дома жили , а не в общежитии в первый год в комнате на 25 чел.Но через 2 года, уже на 3=м курсе мы переехали в новое общежитие, в комнаты на 4 человека, с буфетом и душем.Это же была фантастика! И все рядом с университетом, Научной библиотекой, с физическим корпусом, и СФТИ( НИИ Сибирский физико-технический институт), где мы работали на четверть ставки и гордились, что работали рядом с учеными, мы -20--21-летние студентики.)
14:55:53 10-11-2023
Владимир В. (14:31:11 10-11-2023) Не знаю, друг, куда вас посылали на сельхозработы летом или ... Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно) "После" учебы, т.е. летом - это стройотряд. Даже если это так не называлось. Обычная работа, например, на стройках. Это ничему не мешало, и туда обычно и ехали именно зарабатывать. А вот месяц в сентябре - ну такое себе. Вместо учебы, да и зарабатывать там было особо негде. И какое отношение поездка в колхоз имела к собственно студенческой жизни? Жалеть меня не надо, у меня были и практики, и экспедиции, и общага, и дипломная практика в институте. Что не мешает мне понимать, что студентам надо учиться, а не работать в сентябре на уборке вместо местных, которые просто не хотели это делать)
18:22:37 10-11-2023
Гость (14:55:53 10-11-2023) Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно) "После" учебы, т.е.... Вы наверняка уже доктор наук или местечковый олигарх? Каждый по своему понимает и принимает жизнь.У каждого своё право этого понимания.Ничего против вас и ваших мыслей не имею абсолютно,просто поделился своими мыслями и немного даже настроение поднялось, вспомнив часть своего студенчества.Будьте счастливы!