В Барнауле мобилизовали студентов на борьбу с гололедицей

Работы прошли на улицах Центрального района

09 ноября 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Студенты Алтайского филиала РАНХиГС 9 ноября вышли на борьбу с гололедицей, сообщили в мэрии.

Отмечается, что работы проходили на пешеходных зонах в Центральном районе города.

"Ребята расчистили пешеходные мосты по улице Загородной, Парковой и лестничные марши по улицам Челюскинцев, Папанинцев, на пересечении улицы Чкалова и переулка Геблера", – перечислили в администрации.

Ранее барнаульцам рассказали, куда жаловаться, если во дворе многоквартирного дома не убирают снег и лед.