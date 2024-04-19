В Барнауле могут возвести развязку на проспекте Строителей. Что этому мешает?

Проект гаража на пересечении Павловского тракта и Строителей обсудили 18 апреля на заседании градсовета города

19 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Пересечение Павловского тракта и Строителей в Барнауле

На пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле в ближайшем будущем может появиться двухуровневая развязка. Сейчас территория, где потенциально она должна проходить, активно застраивается. Один из таких проектов – гараж на несколько автомобилей – обсудили 18 апреля на заседании градсовета краевой столицы. Архитекторы уверены, что к застройке данной территории надо подходить с умом, потому что строительство развязки, которая позволила бы разгрузить транспортные потоки, всего лишь вопрос времени.

Что за гараж хотят построить?

Его возведут по адресу 2-я Строительная, 35. Гаражный бокс будет рассчитан на семь автомобилей. Для этого необходимо построить подпорную стенку. Ее члены совета предложили сделать "покрасивее" и высадить газон.

Проект гаража в Барнауле

Почему эксперты считают, что нужно в данной части города строить развязку?

Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко уверен, что строительство гаража может навредить планам властей построить современную развязку на пересечении Павловского тракта с проспектом Строителей и улицей Советской Армии. Самым очевидным вариантом Боженко видит прокладку проезжей части параллельно существующей железной дороге.

"Место крайне сложное в транспортном отношении. И с повышением уровня автомобилизации населения город будет вынужден рассматривать вопрос о строительстве здесь развязки в двух уровнях, а иначе не получается развести транспортные потоки", – уверен Сергей Боженко.

Другой эксперт, Сергей Шадрин, также высказался о необходимости строительства развязки, но собственник гаража имеет полное право строить объект: он получил его, выиграв на открытом аукционе. А когда необходимо будет строить развязку – неизвестно.

"Может быть, вообще не созреем для развязки. Для строительства дороги параллельно железнодорожному полотну места вполне хватит, если построить объездную дорогу на развязку. Пусть она будет не такая широкая, не в две-три полосы, а в одну. Но ее можно использовать для въезда на развязку", – пояснил Сергей Шадрин.

Почему у развязки может быть будущее?

Первый заместитель главы города по строительству Андрей Федоров предложил проработать предварительные варианты развития этого транспортного узла на проспекте Строителей. По мнению чиновника, подобные транспортные объекты должны проектироваться на будущее.

"Уверен, что все здесь присутствующие однозначно выступают за строительство развязки. Но когда она будет и будет ли вообще – это вопрос", – уверен Андрей Федоров.

Общественник Евгений Носенко также не видит проблем со строительством гаража в данной части Барнаула. Если же власти Алтайского края решат строить развязку, то легко "изымут" землю вокруг.

"Захотят построить – проблем не будет у края", – уверен Носенко.

В итоге члены градсовета одобрили проект гаража.