Зачем в Барнауле хотят построить еще одну развязку и сколько она будет стоить

Министр транспорта края рассказал о новом масштабном проекте

12 апреля 2024, 07:15, ИА Амител

Шоссе Ленточный Бор в Барнауле / Фото: wikimapia.org

В Барнауле в ближайшие годы могут начать строить новую развязку в районе пересечения шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской. О проекте журналистам рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Что известно о масштабной развязке и сколько она может стоить – в нашем материале.

Зачем нужна развязка?

Данный участок Барнаула всегда считался одним из самых загруженных. Уже несколько лет власти региона вынашивают план строительства большой развязки, которая позволила бы разгрузить трафик. Ожидается, что развязка будет двухуровневой.

4 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости. Это необходимо для того, чтобы провести здесь комплекс соответствующих работ.

"Шоссе Ленточный Бор является региональной дорогой. Мы постоянно мониторим ситуацию с трафиком в Барнауле. Новая развязка в данной части города позволит вывести грузовой транспорт за пределы Барнаула. Именно по этому принципу сейчас мы строим развязку на Змеиногорском тракте", – пояснил Антон Воронов.

Сколько будет стоить развязка?

Пока сроки начала реализации проекта и стоимость работ неизвестны. Судя по всему, речь идет о миллиардах рублей.

"Это перспектива на ближайшее будущее. Чтобы дорожная отрасль динамично развивалась и при появлении средств мы могли реализовать масштабный проект, мы на перспективу разрабатываем несколько крупных объектов. Для этого уже сейчас начата работа по изъятию участков для будущей развязки", – отметил министр.

Сейчас в Барнауле идет строительство другой развязки – на Змеиногорском тракте. Ее стоимость составляет 2,9 миллиарда рублей. Сдать объект обещают к концу 2024 года.