Зачем в Барнауле хотят построить еще одну развязку и сколько она будет стоить
Министр транспорта края рассказал о новом масштабном проекте
12 апреля 2024, 07:15, ИА Амител
В Барнауле в ближайшие годы могут начать строить новую развязку в районе пересечения шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской. О проекте журналистам рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Что известно о масштабной развязке и сколько она может стоить – в нашем материале.
Зачем нужна развязка?
Данный участок Барнаула всегда считался одним из самых загруженных. Уже несколько лет власти региона вынашивают план строительства большой развязки, которая позволила бы разгрузить трафик. Ожидается, что развязка будет двухуровневой.
4 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости. Это необходимо для того, чтобы провести здесь комплекс соответствующих работ.
"Шоссе Ленточный Бор является региональной дорогой. Мы постоянно мониторим ситуацию с трафиком в Барнауле. Новая развязка в данной части города позволит вывести грузовой транспорт за пределы Барнаула. Именно по этому принципу сейчас мы строим развязку на Змеиногорском тракте", – пояснил Антон Воронов.
Сколько будет стоить развязка?
Пока сроки начала реализации проекта и стоимость работ неизвестны. Судя по всему, речь идет о миллиардах рублей.
"Это перспектива на ближайшее будущее. Чтобы дорожная отрасль динамично развивалась и при появлении средств мы могли реализовать масштабный проект, мы на перспективу разрабатываем несколько крупных объектов. Для этого уже сейчас начата работа по изъятию участков для будущей развязки", – отметил министр.
Сейчас в Барнауле идет строительство другой развязки – на Змеиногорском тракте. Ее стоимость составляет 2,9 миллиарда рублей. Сдать объект обещают к концу 2024 года.
07:53:02 12-04-2024
Ну не знаю. Я не специалист по дорожному строительству, поэтому выразить могу только свое дилетантское мнение. Может, сначала стоило бы расширить действующую дорогу дополнительной полосой для поворота направо, а то с путепровода все стоят в два ряда? Это было бы не так накладно для бюджета. А так мне кажется, что строительство развязки приведет лишь к смещению пробки к кольцу перед Ашаном. Доп. ряд для поворота направо- те же проблемы, но менее затратное решение.
23:06:37 19-04-2024
Гость (07:53:02 12-04-2024) Ну не знаю. Я не специалист по дорожному строительству, поэт... Слышали о парадоксе Браеса? Согласно ему, добавление альтернативных путей к транспортной сети при независимом («эгоистическом») распределении нагрузки на её элементы может уменьшать эффективность её работы.
08:01:22 12-04-2024
Опять трындец будет на Строителей. Опять будет колом всё стоять. Но, с другой стороны, ради чего-то хорошего можно и потерпеть. На мосту же на новом рынке же классно стало, лучше чем было, гораздо.
23:15:37 19-04-2024
Гость (08:01:22 12-04-2024) Опять трындец будет на Строителей. Опять будет колом всё сто... Классно станет до следующего светофора, почему бы вместо одной полосы, не сделать трамвайные пути от Власихинской и до Ж/Д вокзала прямо по павловскому тракту и строителей?
08:18:19 12-04-2024
Сделайте что нибудь с павловский трактовая и павловский власихинчкая. Там жесть каждое лето
22:55:24 19-04-2024
Гость (08:18:19 12-04-2024) Сделайте что нибудь с павловский трактовая и павловский влас... Предлагаю снести эти муравейники
09:33:29 12-04-2024
Павловский тракт-Попова,Павловский тракт-КП ГАИ и Леруа вот где давно надо развязки,а на Ленточный Бор по одной полосе добавить достаточно.
20:47:03 15-04-2024
Гость (09:33:29 12-04-2024) Павловский тракт-Попова,Павловский тракт-КП ГАИ и Леруа вот ... Необходимо сейчас изменить распределение полос. В направлении от кольца Власихинская-Малахова до шоссе Ленточный бор и далее до Кутузова сделать только одну полосу, по этой полосе движение на светофоре практически непрерывное и еще по шоссе движение за путепроводом на спуск. А встречно, от Кутузова до кольца сделать три полосы. В этом направлении зеленая фаза светофора менее 50% полного цикла. Для начала выбрать оптимальную настройку светофора.
09:33:45 12-04-2024
Что сегодня со светофорами такое? Попова-власихинская светофор зелёным горел 3 секунды, потом резко красный, почти сделав дтп, и так же на павловском тракте от коллег слышал о перебоях!
09:44:36 12-04-2024
Развязка, конечно нужна, но может быть подумать о развязке около магазина Ашан, потому что это кольцо такое бестолковое. Никто там никакие правила не соблюдает. Все прут, невзирая на разметку. На пересечении Власихинской и Объездной порядка больше, потому что там светофор,но пробищи бывают огромные. Конечно это будет дороже, но может быть их объединить и тогда разгрузится сразу два проблемных транспортных столпотворения.
09:44:42 12-04-2024
Капец, там же тоже шашлычная типи Григорича, а где сашлык кьюшать?
12:51:16 12-04-2024
Гость (09:44:42 12-04-2024) Капец, там же тоже шашлычная типи Григорича, а где сашлык кь... а где сашлык кьюшать? -------- На даче!
14:57:06 12-04-2024
Ну да, если в узкий шланг вставить шланг потолще, вода конечно побежит быстрее.
16:24:35 12-04-2024
Лучше на змениногорском тракте полосуу добавьте. Есть же место, ну или хотябы на повороте напротив вышки, сделайте допку
16:39:37 12-04-2024
Посыпьте щебнем полевую дорогу от свалки на гоньбинском до Павлика. Поселок выдохнет. Цена вопроса , а мусоровозы вам асфальт в покое оставят.
17:11:09 12-04-2024
Гость (09:44:42 12-04-2024) Капец, там же тоже шашлычная типи Григорича, а где сашлык кь... Там давно уже шашлык хреновый стал
21:42:10 12-04-2024
На кольце у Ашана пробок нет и не будет, его пропускная способность с запасом. На пересечении Змеиногорский - Ленточный бор достаточно было построить такое кольцо.
22:03:54 14-04-2024
"Новая развязка в данной части города позволит вывести грузовой транспорт за пределы Барнаула".
Уважаемый Министр! Улица Власихинская абсолютно вся в пределах Барнаула, посмотрите, пожалуйста, хотя бы в Интернет - сервисе 2ГИС. По Власихинской проживают больше горожан, чем по проспекту Ленина. Развязка исключит транспортные пробки и увеличит поток большегрузов по Власихинской.
23:11:17 19-04-2024
Гость (22:03:54 14-04-2024) "Новая развязка в данной части города позволит вывести грузо... То что там живет больше людей, исключительно ваша проблема, обращайтесь к девелоперам, у которых покупали квартиры. Скупой должен заплать второй раз, зачем вы перекладываете эти траты на город? Почему вы просите сделать новые трамвайные пути?