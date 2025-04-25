В Барнауле мотоциклист пострадал в результате ДТП

Его доставили в больницу

25 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Змеиногорском тракте произошло ДТП, в результате которого пострадал один из водителей.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 61-летняя женщина, и мотоцикл Honda под управлением 29-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – сообщили в ведомстве.

Ранее на Алтае двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой.