В Барнауле мужчина отправился мстить за побитую жену с муляжом гранаты

Однако его задержали правоохранители

21 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаулец с муляжом гранаты пытался вступиться за жену после уличной драки, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

По его данным, 43-летние супруги недавно приехали в хостел "Глобус" на улице Пионеров. Ночью пара выпивала, и женщина вышла на улицу покурить, но там подралась с незнакомкой и получила травму головы. Соперницу увезли в отдел, но позже отпустили.

Муж с такой "несправедливостью" не смирился и решил отомстить обидчице: вернулся в хостел, забрал гранату (ее подарил шурин, ранее служивший в вооруженных силах) и отправился на разборки в бар "Прага". Однако там мстителя задержали правоохранители и изъяли боеприпас – оказалось, он был учебным.

Сейчас полицейские проверяют семью и их родственника-военного.