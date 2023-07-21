НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мужчина отправился мстить за побитую жену с муляжом гранаты

Однако его задержали правоохранители

21 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаулец с муляжом гранаты пытался вступиться за жену после уличной драки, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

По его данным, 43-летние супруги недавно приехали в хостел "Глобус" на улице Пионеров. Ночью пара выпивала, и женщина вышла на улицу покурить, но там подралась с незнакомкой и получила травму головы. Соперницу увезли в отдел, но позже отпустили. 

Муж с такой "несправедливостью" не смирился и решил отомстить обидчице: вернулся в хостел, забрал гранату (ее подарил шурин, ранее служивший в вооруженных силах) и отправился на разборки в бар "Прага". Однако там мстителя задержали правоохранители и изъяли боеприпас – оказалось, он был учебным.

Сейчас полицейские проверяют семью и их родственника-военного.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:56:13 21-07-2023

Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с незнакомкой, загремели в полицию. Шикарно время провели

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:48 21-07-2023

Гость (13:56:13 21-07-2023) Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с н... А как надо было?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:42 21-07-2023

Гость (14:09:48 21-07-2023) А как надо было?... ну как минимум - не драться

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:51 21-07-2023

Гость (13:56:13 21-07-2023) Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с н... Даже не в гостиницу, а в хостел)))))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:20:26 23-07-2023

Гость (13:56:13 21-07-2023) Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с н... Уроды.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:24 21-07-2023

как скучно я живу

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:22 21-07-2023

И ведь любит жену зараза...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров