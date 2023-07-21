В Барнауле мужчина отправился мстить за побитую жену с муляжом гранаты
Однако его задержали правоохранители
21 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Барнаулец с муляжом гранаты пытался вступиться за жену после уличной драки, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
По его данным, 43-летние супруги недавно приехали в хостел "Глобус" на улице Пионеров. Ночью пара выпивала, и женщина вышла на улицу покурить, но там подралась с незнакомкой и получила травму головы. Соперницу увезли в отдел, но позже отпустили.
Муж с такой "несправедливостью" не смирился и решил отомстить обидчице: вернулся в хостел, забрал гранату (ее подарил шурин, ранее служивший в вооруженных силах) и отправился на разборки в бар "Прага". Однако там мстителя задержали правоохранители и изъяли боеприпас – оказалось, он был учебным.
Сейчас полицейские проверяют семью и их родственника-военного.
13:56:13 21-07-2023
Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с незнакомкой, загремели в полицию. Шикарно время провели
14:09:48 21-07-2023
Гость (13:56:13 21-07-2023) Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с н... А как надо было?
14:42:42 21-07-2023
Гость (14:09:48 21-07-2023) А как надо было?... ну как минимум - не драться
14:19:51 21-07-2023
Гость (13:56:13 21-07-2023) Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с н... Даже не в гостиницу, а в хостел)))))))
06:20:26 23-07-2023
Гость (13:56:13 21-07-2023) Приехали в гостиницу, напились, пошли курить , подрались с н... Уроды.
14:06:24 21-07-2023
как скучно я живу
15:15:22 21-07-2023
И ведь любит жену зараза...