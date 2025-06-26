В Барнауле мужчина украл в торговом центре духи за 8 тысяч рублей и попался полиции

В отношении подозреваемого завели уголовное дело

26 июня 2025, 11:14, ИА Амител

Фото: Yang Minhao / unsplash.com

В Барнауле полицейские раскрыли кражу парфюма из торгового центра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отдел полиции по Железнодорожному району с заявлением о преступлении обратился представитель магазина. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что подозреваемый зашел в торговый зал дождался, когда продавец отвлечется, и похитил упаковку с духами. Ущерб оценили в 8000 рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали — им оказался ранее не судимый 38-летний мужчина. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле парень украл из магазина кофе на 6,5 тысячи рублей.