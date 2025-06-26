В Барнауле мужчина украл в торговом центре духи за 8 тысяч рублей и попался полиции
В отношении подозреваемого завели уголовное дело
26 июня 2025, 11:14, ИА Амител
Фото: Yang Minhao / unsplash.com
В Барнауле полицейские раскрыли кражу парфюма из торгового центра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
В отдел полиции по Железнодорожному району с заявлением о преступлении обратился представитель магазина. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что подозреваемый зашел в торговый зал дождался, когда продавец отвлечется, и похитил упаковку с духами. Ущерб оценили в 8000 рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали — им оказался ранее не судимый 38-летний мужчина. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле парень украл из магазина кофе на 6,5 тысячи рублей.
11:22:07 26-06-2025
Девочка - пай. Рядом жиган и хулиган.
11:27:20 26-06-2025
срок за писечку - так себе сделка, конечно
13:46:12 26-06-2025
Гость (11:27:20 26-06-2025) срок за писечку - так себе сделка, конечно... С чего это за писечку? Выпить просто идиоту хотелось, да чего покрепче.
11:44:43 26-06-2025
может быть он хотел девушке подарок сделать, но парфюм сейчас не каждому по карману. Понять и простить
11:49:09 26-06-2025
Какой парфюм... Разве это духи... Бурда из подвала...
15:57:34 26-06-2025
Гость (11:49:09 26-06-2025) Какой парфюм... Разве это духи... Бурда из подвала... ...
Такую блевотину на островках в ТРЦ продают на розлив. Нормальная парфюмерия начинается с 40000 и большинству просто недоступна. Все остальное бурда. Особенно Кирке дюже вонюча в подделке. И еще Баккра Руж.
16:31:17 26-06-2025
Гость (15:57:34 26-06-2025) Такую блевотину на островках в ТРЦ продают на розлив. Но... на вкус и цвет товарищей нет. Шанель например пользовалась тем что смешивала как вы изволите выражаться бурду и помечая номерками. пятый прижился потом в мире как брэнд