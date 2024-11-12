В Барнауле на час отключат светофоры на проспекте Ленина
Устройства не будут работать на двух перекрестках
12 ноября 2024, 11:22, ИА Амител
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
В Барнауле 12 ноября отключат светофоры на двух участках, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 15:00 до 16:00 на пересечении проспекта Ленина с улицами Брестской и Союза Республик.
Причина – плановые работы на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этих участках, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
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