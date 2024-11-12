В Барнауле на час отключат светофоры на проспекте Ленина

Устройства не будут работать на двух перекрестках

12 ноября 2024, 11:22, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

В Барнауле 12 ноября отключат светофоры на двух участках, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 15:00 до 16:00 на пересечении проспекта Ленина с улицами Брестской и Союза Республик.

Причина – плановые работы на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этих участках, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.