В Барнауле на крыше 12-этажного дома заметили беззаботно гуляющих подростков

Со слов очевидцев, ребята свешивают ноги и переваливаются через ограждения

02 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Подростки на крыше 12-этажного дома в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на крыше 12-этажного дома на улице Взлетной, 30, заметили четырех подростков. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

"Взлетная, 30, по крыше ходят четверо подростков, ноги свешивают с крыши, переваливаются за ограждения, бегают", – рассказала очевидец.

Женщина заявила, что позвонила в службу спасения. Официальные ведомства ситуацию никак не комментировали.

Ранее в Барнауле 16-летний подросток погиб в результате падения с большой высоты. Инцидент случился вечером 27 апреля. Предположительно, он попытался спуститься по свисающему электрическому проводу и, не удержавшись, упал на крышу прилегающего десятиэтажного дома.