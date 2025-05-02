В Барнауле на крыше 12-этажного дома заметили беззаботно гуляющих подростков
Со слов очевидцев, ребята свешивают ноги и переваливаются через ограждения
02 мая 2025, 17:00, ИА Амител
В Барнауле на крыше 12-этажного дома на улице Взлетной, 30, заметили четырех подростков. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
"Взлетная, 30, по крыше ходят четверо подростков, ноги свешивают с крыши, переваливаются за ограждения, бегают", – рассказала очевидец.
Женщина заявила, что позвонила в службу спасения. Официальные ведомства ситуацию никак не комментировали.
Ранее в Барнауле 16-летний подросток погиб в результате падения с большой высоты. Инцидент случился вечером 27 апреля. Предположительно, он попытался спуститься по свисающему электрическому проводу и, не удержавшись, упал на крышу прилегающего десятиэтажного дома.
21:10:42 02-05-2025
Ничего страшного??? А если ЧП,кто ответит???!
21:43:42 02-05-2025
у нас по общаге АГУ на Полярной ул. несколько раз уже видели как маленькие дети лет по 6 и старше лет по 14 бегают по крыше, звонили и на вахту и Участковому. Но они как-то все равно туда пролазят!! 5 этажей там , высоко
21:57:43 02-05-2025
Хорошо, что в детстве, когда я жил в девятиэтажке, близко не было домов выше и не было интернета. Лазили на крышу почти каждый день. И никто никуда не звонил с жалобами.
10:07:59 03-05-2025
А я вообще любил в 90-х готовиться к экзаменам на крыше. Тишина, заодно загораешь
14:00:55 03-05-2025
Пузырек (10:07:59 03-05-2025) А я вообще любил в 90-х готовиться к экзаменам на крыше. Ти... Сейчас такое невозможно. Налетят мамки-няньки, заохают, заахают, вызовут ментов, спасателей, журналистов...
01:02:08 04-05-2025
Гость (14:00:55 03-05-2025) Сейчас такое невозможно. Налетят мамки-няньки, заохают, заах... и эти же мамки-няньки в случае трагедии будут во все горло орать и обвинять этих самых ментов спасателей и журналистов