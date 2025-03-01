В Барнауле на Павловском тракте столкнулись четыре машины

Пострадавших нет

01 марта 2025, 18:12, ИА Амител

В Барнауле на Павловском тракте столкнулись четыре авто. ДТП случилось 1 марта в 15:10 у торгового центра "Гранд Арена".

Как пишет "В курсе 22", участниками аварии стали мужчины, управлявшие Nissan Qashqai, Toyota Altezza, Renault Logan и Toyota Vista.

Пострадавших нет. Причина аварии не уточняется.

Ранее в Сети появилось видео столкновения Lada Priora и Hyundai Solaris на шоссе Ленточный Бор в Барнауле, произошедшего утром 28 февраля.