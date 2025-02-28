В Барнауле произошло более 20 аварий из-за снегопада и гололеда утром 28 февраля

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах

28 февраля 2025, 17:20, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Барнауле в первой половине дня пятницы, 28 февраля, Госавтоинспекция зарегистрировала 21 ДТП, из них в двух пострадали люди, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, температурные перепады, гололедные явления)", – пояснили в ведомстве.

В связи с этим Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Водителям рекомендуют снижать скорость движения вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Пешеходов просят переходить проезжую часть только по специальным переходам, предварительно убедившись в безопасности, убрав телефоны, сняв наушники и капюшоны.

Напомним, пробки на дорогах Барнаула днем 28 февраля достигли 7 баллов из 10. Из-за обильных осадков дорожники перешли на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой.