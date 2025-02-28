В Барнауле произошло более 20 аварий из-за снегопада и гололеда утром 28 февраля
Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах
28 февраля 2025, 17:20, ИА Амител
В Барнауле в первой половине дня пятницы, 28 февраля, Госавтоинспекция зарегистрировала 21 ДТП, из них в двух пострадали люди, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, температурные перепады, гололедные явления)", – пояснили в ведомстве.
В связи с этим Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
Водителям рекомендуют снижать скорость движения вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Пешеходов просят переходить проезжую часть только по специальным переходам, предварительно убедившись в безопасности, убрав телефоны, сняв наушники и капюшоны.
Напомним, пробки на дорогах Барнаула днем 28 февраля достигли 7 баллов из 10. Из-за обильных осадков дорожники перешли на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой.
17:41:11 28-02-2025
Чем длинней дорога, тем больше удовольствия
19:20:31 28-02-2025
Аварии случились не из-за снегопада.
А из-за 20 прокладок, которые находятся между сидушкой и рулём в автомобиле
22:58:04 28-02-2025
Гость (19:20:31 28-02-2025) Аварии случились не из-за снегопада.А из-за 20 прокладок... и дорожной службы которая за весь день не смогла обработать дорогу на мосту реагентами, вечером там опять массовое столкновение.
11:06:24 01-03-2025
Я пешеход и хорошо вижу что творят водители полные неадекваты,чем дешевле машина тем меньше ума,да и ГАИ сократили до не хочу и ещё чего то власти хотят...