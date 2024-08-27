В Барнауле на пять суток арестовали водителя "Тойоты" за гонку с полицией

В конце погони машина нарушителя загорелась

27 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пять суток арестовали водителя, который устроил погоню вечером 26 августа, сообщили "Толку" в судебном участке № 7 мирового суда Железнодорожного района города.

Суд вынес решение по факту оставления мужчиной места ДТП. При этом в общей сложности в отношении него возбудили 15 административных материалов. Также горожанину грозит уголовная ответственность.

Постановление в законную силу еще не вступило.

В понедельник в 21:00 полицейские получили информацию о том, что в районе улицы Чудненко ездит нетрезвый мужчина на Toyota Mark II. Нарушителя настигли на Петра Сухова, однако требование остановиться он проигнорировал и попытался уйти, создавая аварийные ситуации на дороге. На улице Советской Армии он не справился с управлением и врезался в Nissan Tiida, но и после этого продолжил побег.

Задержали "гонщика" только в 21:48 на улице Энтузиастов после того, как его автомобиль загорелся и он покинул салон.