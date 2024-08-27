В Барнауле на пять суток арестовали водителя "Тойоты" за гонку с полицией
В конце погони машина нарушителя загорелась
27 августа 2024, 17:00, ИА Амител
В Барнауле на пять суток арестовали водителя, который устроил погоню вечером 26 августа, сообщили "Толку" в судебном участке № 7 мирового суда Железнодорожного района города.
Суд вынес решение по факту оставления мужчиной места ДТП. При этом в общей сложности в отношении него возбудили 15 административных материалов. Также горожанину грозит уголовная ответственность.
Постановление в законную силу еще не вступило.
В понедельник в 21:00 полицейские получили информацию о том, что в районе улицы Чудненко ездит нетрезвый мужчина на Toyota Mark II. Нарушителя настигли на Петра Сухова, однако требование остановиться он проигнорировал и попытался уйти, создавая аварийные ситуации на дороге. На улице Советской Армии он не справился с управлением и врезался в Nissan Tiida, но и после этого продолжил побег.
Задержали "гонщика" только в 21:48 на улице Энтузиастов после того, как его автомобиль загорелся и он покинул салон.
18:29:25 27-08-2024
Говорят мусора колёса прострелили.
Ну сделай поправочку на 12 часов и продырявили бы телятину.
Другим рейсерам в стрингах (стрингрейсерам) урок
12:12:10 28-08-2024
А почему не 15? Детей оставить не с кем или положительные характеристики из ЖЭКа ?