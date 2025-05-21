В Барнауле на сутки отключат холодную воду. Список адресов и карта

Жителей просят сделать дополнительные запасы воды

21 мая 2025, 13:33, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле с 22:00 24 мая до 22:00 25 мая проведут работы по врезке участка вновь построенного водовода и запорно-регулирующей арматуры на улице Кулагина и проспекте Калинина, сообщает мэрия.

"Жителей просят сделать дополнительные запасы воды. На все время работ для горожан будет организован подвоз воды по заявкам", – говорится в сообщении.

Ограничение подачи воды в Барнауле с 24 по 25 мая / Карта: barnaul.org

Холодное водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

Микронная, 11.

Частный сектор:

Огородная, 17, 23, 25, 27, 31;

Огородный, 2-26а, 3-43;

Кирсараевская, 168-184;

Коммунаров, 2-24, 1-7, 103, 171;

Красный Текстильщик, 1а, 5-13.

Административные здания:

Калинина, 15, 15в, 15е, 15д, 15/1, 15/2, 24б/2, 24и, 26, 31, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 39 (Горсвет), 41, 43а, 45, 47, 47а, 49, 49а;

Ярных, 30, 51, 51 стр. 1, 79, 83 к. 3, 83 к. 4, 83а;

Карагандинская, 1, 3, 6, 6а, 6б, 7;

Ткацкая, 70, 78, 78а, 82а;

Кулагина, 3а, 8 ("Меланжист Алтая");

Кулагина, 10 (поликлиника).

По данным ООО "Росводоканал Барнаул", также может наблюдаться пониженное давление в границах следующих улиц:

Ленина – Профинтерна – Комсомольский – Воровского – 9-го Января;

80-й Гвардейской Дивизии – Червонная – Северо-Западная – Калинина.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Объем вложений составит более 2 млрд рублей.