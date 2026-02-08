В Барнауле на улице Георгия Исакова временно отключат холодную воду для планового ремонта

С 18:00 до 21:00 9 февраля будут менять задвижку, что затронет семь многоэтажек и несколько социальных объектов

08 февраля 2026, 16:01, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Компания "Росводоканал Барнаул" уведомила жителей о плановых работах на водопроводных сетях по улице Георгия Исакова. Для замены задвижки диаметром 100 мм 9 февраля с 18:00 до 21:00 будет временно прекращена подача холодной воды в семь жилых домов по адресам: ул. Островского, 52, 50; ул. Георгия Исакова, 234, 236, 238, 240, 242, 232.

Также без воды останутся бойлерная (ул. Георгия Исакова, 234а), музыкальная школа (ул. Островского, 52б), гимназия №79 (ул. Георгия Исакова, 227) и здание Алтайского государственного института культуры (ул. Юрина, 277).

Кроме того, с 18:00 до 02:00 ночи будет проводиться переврезка водопровода, из-за чего водоснабжение будет отсутствовать в доме по адресу ул. Георгия Исакова, 229.

В компании принесли извинения за временные неудобства и пояснили, что работы в ночное время проводятся для минимизации дискомфорта для жителей.