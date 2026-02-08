Юрист объяснил, за какой долг по ЖКХ могут отключить свет, газ и горячую воду
Отключение возможно при просрочке платежей свыше двух месяцев, но процедура требует предупреждений
08 февраля 2026, 13:30, ИА Амител
Жильцам могут ограничить подачу электричества, газа или горячей воды, если задолженность по коммунальным платежам превышает два месяца. Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Для расчета критической суммы долга управляющая компания может использовать не только показания счетчиков, но и нормативы потребления.
Процедура отключения проходит в несколько этапов: сначала должнику направляют уведомление и дают 20 дней на погашение долга.
Если оплата не поступила, за три дня до планируемого ограничения услуги направляется повторное предупреждение. Отключение может быть произведено не ранее чем через 30 дней после первого уведомления.
Юрист подчеркнул, что в холодный период (с 1 октября по 30 апреля) запрещено отключать отопление в домах без альтернативных источников обогрева.
Также нельзя ограничивать подачу холодной воды в многоквартирных домах с централизованной канализацией, если это создает угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности.
Да вообще не должны отключать
14:10:55 08-02-2026
Тот самый долг, когда отдали СССР на разграбление..
14:21:23 08-02-2026
Цены на ЖКХ можно повышать по 2 раза в год. Платить обязательно даже, если сумма превышает пенсию.
14:41:35 08-02-2026
Т.е ни когда! Повышайте и дальше тарифы и пиарьтесь о большой задолженности в триллионы миллиардов.... Не буде Ук вручать уведомления за копеечную первую строчку в квитанции
14:44:41 08-02-2026
А чьи котеджи продаются за сотни миллионов на Змеиногрском тракте и в Фирсово?
15:03:50 08-02-2026
Несколько лет назад в прессе читал-В Алейске плата ЖКХ выше чем в Париже.Если в Париже чел лишается работы-год может ЖКХ не оплачивать...
20:10:10 08-02-2026
На хапуг денег не напасёшься: обираловка-то происходит по т.н. "нормативам", которые берутся с потолка! К примеру, по общедомовому счётчику суммарный объём потребляемой воды из месяца в месяц один и тот же (с точностью до плюс-минус 1-2%), однако плата за этот объём без довеска взимается почему-то с коэффициентом, жульнически повышающим её в полтора, а с января текущего года аж в три раза! За что же такая кара? - оказывается за то, что "дядюшки Тыквы" (из 'Чиполлино') не наскребли денег на покупку и установку навязываемых индивидуальных счётчиков! А на кой они ляд сдались, если известны реальный объём V ежемесячного потребления воды (по показаниям общедомового счётчика) и количество N прописанных в доме потребителей, т.е. если известно среднее потребление V/N в пересчёте на человека? Вопиющая разница между "нормативом" Vн и V - это тот объём воды, который, реально не поставляясь и соответственно не потребляясь, за здорово живёшь оплачивается и уймою миллиардов рублей безнаказанно оседает в карманах ненасытных аферистов, дерзающих ещё грозить своим жертвам отключением "за долги"!
08:14:04 09-02-2026
Гость (20:10:10 08-02-2026) На хапуг денег не напасёшься: обираловка-то происходит по т.... ага, конечно, просто у кого есть приборы учета они экономят, а нормативщики себя не в чем не ограничивают, что вам мешает поставить прибор учета и не будете платить повышающий коэффициент.
21:00:36 08-02-2026
а у нас семья многодетная, у них долг за квартиру более миллиона рублей! и им не отключают ничего, как такое возможно?!