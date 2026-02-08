Юрист объяснил, за какой долг по ЖКХ могут отключить свет, газ и горячую воду

Отключение возможно при просрочке платежей свыше двух месяцев, но процедура требует предупреждений

08 февраля 2026, 13:30, ИА Амител

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жильцам могут ограничить подачу электричества, газа или горячей воды, если задолженность по коммунальным платежам превышает два месяца. Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Для расчета критической суммы долга управляющая компания может использовать не только показания счетчиков, но и нормативы потребления.

Процедура отключения проходит в несколько этапов: сначала должнику направляют уведомление и дают 20 дней на погашение долга.

Если оплата не поступила, за три дня до планируемого ограничения услуги направляется повторное предупреждение. Отключение может быть произведено не ранее чем через 30 дней после первого уведомления.

Юрист подчеркнул, что в холодный период (с 1 октября по 30 апреля) запрещено отключать отопление в домах без альтернативных источников обогрева.

Также нельзя ограничивать подачу холодной воды в многоквартирных домах с централизованной канализацией, если это создает угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности.