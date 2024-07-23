В Барнауле началась приемка образовательных учреждений к новому учебному году
Всего из бюджета Барнаула на подготовку школ выделили более 180 млн рублей
23 июля 2024, 17:15, ИА Амител
В Барнауле в преддверии нового учебного года начали приемку образовательных учреждений. Как сообщает пресс-центр мэрии, основной ее целью является оценка готовности учреждений к учебному процессу, а также создание безопасной и комфортной среды для детей.
В состав межведомственной комиссии традиционно вошли сотрудники алтайской полиции, барнаульской Госавтоинспекции и Росгвардии, а также представители Барнаульской городской организации Общероссийского профсоюза образования, комитета по образованию Барнаула и общественники. Специалисты оценивают состояние зданий, классов, спортивных залов, а также наличие необходимого оборудования и учебных материалов. Также комиссия проверяет качество ремонта, соблюдение санитарных норм и требований пожарной и антитеррористической безопасности.
Как отметил председатель комитета по образованию Андрей Муль, из бюджета города на подготовку школ и иных образовательных учреждений к новому учебному году выделили свыше 180 млн рублей. Всего в план включены 140 учреждений. Основные работы уже завершены или находятся на стадии завершения. Также продолжает капремонт школы № 13. Закончить приемку планируют до 9 августа.
22:48:13 23-07-2024
А что можно в наше время отремонтировать на 1 млн. 200 тыс.?
14:09:15 24-07-2024
180 млн??огооо....мы вот в школе за 10 + построили суперспортзалы 4 шт с душевыми и раздевалками и с тренерской, стадион и баскет-площадку!!! и с оборудованием спортивным, спасибо родителям оплатили всё. а тут халява в 180!!! вот бы подробный отчет куда деньги идут от них всех.