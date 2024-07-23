В Барнауле началась приемка образовательных учреждений к новому учебному году

Всего из бюджета Барнаула на подготовку школ выделили более 180 млн рублей

23 июля 2024, 17:15, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Барнауле в преддверии нового учебного года начали приемку образовательных учреждений. Как сообщает пресс-центр мэрии, основной ее целью является оценка готовности учреждений к учебному процессу, а также создание безопасной и комфортной среды для детей.

В состав межведомственной комиссии традиционно вошли сотрудники алтайской полиции, барнаульской Госавтоинспекции и Росгвардии, а также представители Барнаульской городской организации Общероссийского профсоюза образования, комитета по образованию Барнаула и общественники. Специалисты оценивают состояние зданий, классов, спортивных залов, а также наличие необходимого оборудования и учебных материалов. Также комиссия проверяет качество ремонта, соблюдение санитарных норм и требований пожарной и антитеррористической безопасности.

Как отметил председатель комитета по образованию Андрей Муль, из бюджета города на подготовку школ и иных образовательных учреждений к новому учебному году выделили свыше 180 млн рублей. Всего в план включены 140 учреждений. Основные работы уже завершены или находятся на стадии завершения. Также продолжает капремонт школы № 13. Закончить приемку планируют до 9 августа.