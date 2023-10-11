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В Барнауле начали асфальтировать дорогу к мосту возле Нового рынка

Асфальт укладывают на подъезде к мосту на проспекте Ленина

11 октября 2023, 18:00, ИА Амител

В Барнауле приступили к укладке асфальта на подъезде к мосту со стороны остановки "Дом быта", сообщает Telegram-канал "Мост".

"Затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров", – говорится в сообщении.

До конца октября планируется полностью выполнить асфальтирование проезжей части.

Ранее amic.ru показал на фото, как рельсы начали укладывать возле моста со стороны улицы Кулагина.

Реконструкция путепровода на Новом рынке / Фото: amic.ru

Когда завершится ремонт моста на Новом рынке и успевает ли подрядчик в срок

Подрядчик уверяет, что делает все, чтобы успеть завершить работы в срок
НОВОСТИОбщество
Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 5

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Гость

20:07:29 11-10-2023

Как то уже забылось, что мост есть.

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Гость

05:12:37 12-10-2023

Что сгега то не дождадись!.

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Гость

08:48:49 12-10-2023

Гость (05:12:37 12-10-2023) Что сгега то не дождадись!.... В снег на самом путепроводе накладут. Всё равно переделывать через год-два.

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Гость22

10:13:16 12-10-2023

Надеюсь, что съезд на Кулагина с Ленина, под мостом сделали, или опять по Аносова ехать с Матросова? Скорее всего, за основу взяли старый проект и пробка на мосту теперь будет шире, Вдоль путей можно было дорогу на Юрина пробить со стороны Кулагина под мостом, но видно, не судьба. Вокзал это проклятое место, создающее весь транспортный коллапс. Проект дороги с Юрина в сторону Научного канет в небытие, равно как и тоннель или мост с Юрина на Красноармейский.

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Гость

11:15:40 12-10-2023

Гость22 (10:13:16 12-10-2023) Надеюсь, что съезд на Кулагина с Ленина, под мостом сделали,... Переезжайте в село, где нет вокзалов.

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