В Барнауле начали асфальтировать дорогу к мосту возле Нового рынка

Асфальт укладывают на подъезде к мосту на проспекте Ленина

11 октября 2023, 18:00, ИА Амител













Асфальтирование дороги к мосту / Фото: t.me/most_barnaul

В Барнауле приступили к укладке асфальта на подъезде к мосту со стороны остановки "Дом быта", сообщает Telegram-канал "Мост".

"Затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров", – говорится в сообщении.

До конца октября планируется полностью выполнить асфальтирование проезжей части.

Ранее amic.ru показал на фото, как рельсы начали укладывать возле моста со стороны улицы Кулагина.