В Барнауле начали асфальтировать дорогу к мосту возле Нового рынка
Асфальт укладывают на подъезде к мосту на проспекте Ленина
11 октября 2023, 18:00, ИА Амител
Асфальтирование дороги к мосту / Фото: t.me/most_barnaul
В Барнауле приступили к укладке асфальта на подъезде к мосту со стороны остановки "Дом быта", сообщает Telegram-канал "Мост".
"Затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров", – говорится в сообщении.
До конца октября планируется полностью выполнить асфальтирование проезжей части.
Ранее amic.ru показал на фото, как рельсы начали укладывать возле моста со стороны улицы Кулагина.
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20:07:29 11-10-2023
Как то уже забылось, что мост есть.
05:12:37 12-10-2023
Что сгега то не дождадись!.
08:48:49 12-10-2023
Гость (05:12:37 12-10-2023) Что сгега то не дождадись!.... В снег на самом путепроводе накладут. Всё равно переделывать через год-два.
10:13:16 12-10-2023
Надеюсь, что съезд на Кулагина с Ленина, под мостом сделали, или опять по Аносова ехать с Матросова? Скорее всего, за основу взяли старый проект и пробка на мосту теперь будет шире, Вдоль путей можно было дорогу на Юрина пробить со стороны Кулагина под мостом, но видно, не судьба. Вокзал это проклятое место, создающее весь транспортный коллапс. Проект дороги с Юрина в сторону Научного канет в небытие, равно как и тоннель или мост с Юрина на Красноармейский.
11:15:40 12-10-2023
Гость22 (10:13:16 12-10-2023) Надеюсь, что съезд на Кулагина с Ленина, под мостом сделали,... Переезжайте в село, где нет вокзалов.