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В Барнауле начали "откачивать" поселок, подтопленный грунтовыми водами

Ситуацию контролирует администрация Центрального района

22 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В барнаульском поселке Борзовая Заимка проводят откачку грунтовых вод с низменных участков, сообщили в администрации города.

"В настоящее время Южной поселковой администрацией совместно с управлением по делам ГОЧС города Барнаула проводится комплекс мероприятий по откачке воды с территории подтопленных участков в поселке Борзовая Заимка", – говорится в сообщении.

Работы по откачке воды с помощью трех мотопомп ведутся с 21 апреля по адресам: ул. Радужная, 103, 120, 122а, 166, ул. Туристов, 26. Ситуацию контролирует администрация Центрального района.

Ранее amic.ru писал, что алтайское село Шипуново превращается в Венецию из-за грунтовых вод. Десятки жителей села уже 30 лет страдают от подтопления жилых домов.

Барнаул работы

Комментарии 4

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Гость

20:01:27 22-04-2025

А сделать глубокие рвы, чтобы вода в них стекала? Там же Барнаулка под боком, пусть дождевая и талая вода из рвов туда и уходят.

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Гость

11:38:52 23-04-2025

Гость (20:01:27 22-04-2025) А сделать глубокие рвы, чтобы вода в них стекала? Там же Бар... если найдете время, съездите по Старому мосту в Новоалтайск, там на повороте дороге после остановки
"8 Марта" море разливаное стояло в понедельник, когда было много дождя и всегда стоит, когда идут сильные осадки. И там тоже есть ров, только ничего туда не течет, там просто стоит вода на дороге и в этом рву. Не всегда это работает, надо учитывать уклон местности.

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Гость

20:54:49 22-04-2025

На Старой Борзовке тоже улица плавает и ни кому нет дела, звонили в администрацию обещали подъехать и тишина

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Кхм...

21:01:57 22-04-2025

Гениальное решение.
Главное, видна забота о народонаселении...

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