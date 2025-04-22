В Барнауле начали "откачивать" поселок, подтопленный грунтовыми водами
Ситуацию контролирует администрация Центрального района
22 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
В барнаульском поселке Борзовая Заимка проводят откачку грунтовых вод с низменных участков, сообщили в администрации города.
"В настоящее время Южной поселковой администрацией совместно с управлением по делам ГОЧС города Барнаула проводится комплекс мероприятий по откачке воды с территории подтопленных участков в поселке Борзовая Заимка", – говорится в сообщении.
Работы по откачке воды с помощью трех мотопомп ведутся с 21 апреля по адресам: ул. Радужная, 103, 120, 122а, 166, ул. Туристов, 26. Ситуацию контролирует администрация Центрального района.
Ранее amic.ru писал, что алтайское село Шипуново превращается в Венецию из-за грунтовых вод. Десятки жителей села уже 30 лет страдают от подтопления жилых домов.
20:01:27 22-04-2025
А сделать глубокие рвы, чтобы вода в них стекала? Там же Барнаулка под боком, пусть дождевая и талая вода из рвов туда и уходят.
11:38:52 23-04-2025
Гость (20:01:27 22-04-2025) А сделать глубокие рвы, чтобы вода в них стекала? Там же Бар... если найдете время, съездите по Старому мосту в Новоалтайск, там на повороте дороге после остановки
"8 Марта" море разливаное стояло в понедельник, когда было много дождя и всегда стоит, когда идут сильные осадки. И там тоже есть ров, только ничего туда не течет, там просто стоит вода на дороге и в этом рву. Не всегда это работает, надо учитывать уклон местности.
20:54:49 22-04-2025
На Старой Борзовке тоже улица плавает и ни кому нет дела, звонили в администрацию обещали подъехать и тишина
21:01:57 22-04-2025
Гениальное решение.
Главное, видна забота о народонаселении...