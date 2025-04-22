В Барнауле начали "откачивать" поселок, подтопленный грунтовыми водами

Ситуацию контролирует администрация Центрального района

22 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В барнаульском поселке Борзовая Заимка проводят откачку грунтовых вод с низменных участков, сообщили в администрации города.

"В настоящее время Южной поселковой администрацией совместно с управлением по делам ГОЧС города Барнаула проводится комплекс мероприятий по откачке воды с территории подтопленных участков в поселке Борзовая Заимка", – говорится в сообщении.

Работы по откачке воды с помощью трех мотопомп ведутся с 21 апреля по адресам: ул. Радужная, 103, 120, 122а, 166, ул. Туристов, 26. Ситуацию контролирует администрация Центрального района.

Ранее amic.ru писал, что алтайское село Шипуново превращается в Венецию из-за грунтовых вод. Десятки жителей села уже 30 лет страдают от подтопления жилых домов.