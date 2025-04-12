Жителей алтайских сел предупредили о возможном подтоплении из-за подъема воды в реках

Речь идет об Алее и Чумыше

12 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае из-за подъема воды в реках возможно подтопление прибрежных территорий сел, предупредили в региональном правительстве.

С 12 по 14 апреля прогнозируется подъем воды в реке Алей в селе Старо-Алейское до 270–320 см. Опасная отметка при этом составляет 300 см.

В эти же дни на реке Чумыш в районе села Ельцовка уровень воды ожидается в пределах 320–360 см (опасная отметка – 320 см).

Ранее сообщили, что в крае в первую волну паводка может подтопить 100 населенных пунктов, в которых проживает 27 тысяч человек.