В Барнауле начали разбирать новогодний городок на площади Сахарова
Движение по проспекту Социалистическому откроют уже 19 января
14 января 2025, 15:25, ИА Амител
Демонтаж новогоднего городка начался на площади Сахарова в Барнауле. Об этом сообщили в ходе оперативного совещания в администрации города.
О начале работ заявил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
"С сегодняшнего дня подрядная организация приступит к демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть с 19 января", – рассказал Курышин.
Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки снежного городка в честь новогодних праздников. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом. Ограничения коснулись участка от улицы Молодежной до Мерзликина.
15:32:19 14-01-2025
А почему не перенести светящиеся праздничные конструкции с проезжей части на площадку непосредственно перед входом во Дворец спорта и к фонтану напротив Театра Драмы? Там они могли бы ещё порадовать и взрослых, и детишек хотя бы до конца января
16:09:05 14-01-2025
Разве там был Новогодний городок? Это скорее было новогоднее позорище
16:57:09 14-01-2025
Mike (16:09:05 14-01-2025) Разве там был Новогодний городок? Это скорее было новогоднее...
Главное, деньги освоили.
16:24:30 14-01-2025
Может хватит по среди дороги ёлку ставить уже, неужели места больше нет. Тем более стройка там начинается.
17:07:30 14-01-2025
Вася (16:24:30 14-01-2025) Может хватит по среди дороги ёлку ставить уже, неужели места... нашли дорогу.
езжайте себе лесом.
кстати, там было бы неплохое место для офиса МарииРа.
достойное.
такой бы был парад плонет: Ленин-адм-МРА
кстати, агу и драму снести,ибо не фуншуйно - и чтобы технику зазря от цума не гонять.
20:05:08 14-01-2025
Musik (17:07:30 14-01-2025) нашли дорогу.езжайте себе лесом.кстати, там было бы ... Ну тогда и на ленинском ёлку посреди дороги поставить и водить хороводы вокруг
21:06:51 14-01-2025
Musik (17:07:30 14-01-2025) нашли дорогу.езжайте себе лесом.кстати, там было бы ... Офис "Мария-Ра" и без фантазий рядом находится, на углу Геблера-Мерзликина.
17:12:42 14-01-2025
Чё? Можно чё то себе забрать!? Да?
19:21:00 14-01-2025
Гость (17:12:42 14-01-2025) Чё? Можно чё то себе забрать!? Да?... как это забрать? на следующий год снова поставят!
20:29:59 14-01-2025
Элен без ребят (19:21:00 14-01-2025) как это забрать? на следующий год снова поставят! ... Не поставят, там строительство начинается, больше никакой ёлки, мешать будет