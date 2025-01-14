В Барнауле начали разбирать новогодний городок на площади Сахарова

Движение по проспекту Социалистическому откроют уже 19 января

14 января 2025, 15:25, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Мария Яцутко

Демонтаж новогоднего городка начался на площади Сахарова в Барнауле. Об этом сообщили в ходе оперативного совещания в администрации города.

О начале работ заявил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

"С сегодняшнего дня подрядная организация приступит к демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть с 19 января", – рассказал Курышин.

Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки снежного городка в честь новогодних праздников. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом. Ограничения коснулись участка от улицы Молодежной до Мерзликина.