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В Барнауле начали разбирать новогодний городок на площади Сахарова

Движение по проспекту Социалистическому откроют уже 19 января

14 января 2025, 15:25, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Мария Яцутко
Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Мария Яцутко

Демонтаж новогоднего городка начался на площади Сахарова в Барнауле. Об этом сообщили в ходе оперативного совещания в администрации города.

О начале работ заявил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

"С сегодняшнего дня подрядная организация приступит к демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому планируется открыть с 19 января", – рассказал Курышин.

Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки снежного городка в честь новогодних праздников. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом. Ограничения коснулись участка от улицы Молодежной до Мерзликина.

Барнаул площадь Сахарова
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Комментарии 10

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Гость

15:32:19 14-01-2025

А почему не перенести светящиеся праздничные конструкции с проезжей части на площадку непосредственно перед входом во Дворец спорта и к фонтану напротив Театра Драмы? Там они могли бы ещё порадовать и взрослых, и детишек хотя бы до конца января

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Mike

16:09:05 14-01-2025

Разве там был Новогодний городок? Это скорее было новогоднее позорище

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Гость

16:57:09 14-01-2025

Mike (16:09:05 14-01-2025) Разве там был Новогодний городок? Это скорее было новогоднее...
Главное, деньги освоили.

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Вася

16:24:30 14-01-2025

Может хватит по среди дороги ёлку ставить уже, неужели места больше нет. Тем более стройка там начинается.

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Musik

17:07:30 14-01-2025

Вася (16:24:30 14-01-2025) Может хватит по среди дороги ёлку ставить уже, неужели места... нашли дорогу.
езжайте себе лесом.
кстати, там было бы неплохое место для офиса МарииРа.
достойное.
такой бы был парад плонет: Ленин-адм-МРА
кстати, агу и драму снести,ибо не фуншуйно - и чтобы технику зазря от цума не гонять.

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Он

20:05:08 14-01-2025

Musik (17:07:30 14-01-2025) нашли дорогу.езжайте себе лесом.кстати, там было бы ... Ну тогда и на ленинском ёлку посреди дороги поставить и водить хороводы вокруг

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Гость

21:06:51 14-01-2025

Musik (17:07:30 14-01-2025) нашли дорогу.езжайте себе лесом.кстати, там было бы ... Офис "Мария-Ра" и без фантазий рядом находится, на углу Геблера-Мерзликина.

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Гость

17:12:42 14-01-2025

Чё? Можно чё то себе забрать!? Да?

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Элен без ребят

19:21:00 14-01-2025

Гость (17:12:42 14-01-2025) Чё? Можно чё то себе забрать!? Да?... как это забрать? на следующий год снова поставят!

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Я

20:29:59 14-01-2025

Элен без ребят (19:21:00 14-01-2025) как это забрать? на следующий год снова поставят! ... Не поставят, там строительство начинается, больше никакой ёлки, мешать будет

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